Najnowszy odcinek "M jak Miłość" zbliża się wielkimi krokami i możemy Wam już zdradzić, że będzie się działo! Nie dość, że do Grabiny wróci Ula, która uciekła kilka tygodni wcześniej z nowych chłopakiem, to jeden z bohaterów zaprosi pewną kobietę, do której żywi prawdziwe uczucie na romantyczny wieczór! O kim mowa i czy jego kandydatka się zgodzi? My już wiemy!

W najbliższy poniedziałek TVP wyemituje 1381 odcinek "M jak Miłość". Pisaliśmy już, że dojdzie do spotkania Bartka z Markiem oraz że siedlisko zostanie okradzione, a teraz z radością informujemy, że Starski wreszcie wstanie z wózka! Dobrą informacją podzieli się ze swoją opiekunką!

