1 z 4

Marek pobije się z Bartkiem?! Związek Uli (Iga Krefft) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) z "M jak miłość" od samego początku wzbudza ogromne emocje. Córka Marka Mostowiaka (Kacper Kuszewski) związała się z bratem Andrzejka (Tomasz Oświeciński), chociaż wszyscy byli temu przeciwni. Ula nie przejmowała się prośbami bliskich, rozstała się z Jankiem (Tomasz Kollarik) i uciekła z siedliska razem z nowych chłopakiem.

Jak już wiemy, zniknięcie Uli rozwścieczyło Marka, który ma żal do swojej córki za tak beztroskie zachowanie. Wiemy też, że zakochani wrócą do siedliska. Po powrocie dojdzie do kłótni Marka z córką... Mostowiak będzie również świadkiem ostrej wymiany zdań Uli i Bartka! Jak zareaguje?

Zobaczcie, co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Zobacz także: "M jak miłość": Przeszłość Barbary znowu da o sobie znać. Zaskakujący finał romansu sprzed lat!