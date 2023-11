Wielkimi krokami zbliża się odcinek "M jak Miłość", w którym wypadek spowoduje Iza (Adriana Kalska), po tym, jak ucieknie od psychopaty Artura (Tomasz Ciachorowski). Zdjęcia z planu serialu były naprawdę przerażające i tajemnicze. Nadal nie wiadomo, jak potoczą się losy kobiety i jej córeczki i czy Marcin (Mikołaj Roznerski) policzy się ostatecznie ze swoim wrogiem.

Co aktor jednak mógł, to nam zdradził i zdecydowanie zachęcił do śledzenia najbliższych odcinków, jak i nowego sezonu! Posłuchajcie co powiedział na "Flesz Fashion Night"!

Czy Iza uwolni się z rąk psychopaty Artura?