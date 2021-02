"M jak miłość": Marcin odejdzie od Izy! Chodakowski będzie wściekły kiedy zobaczy sekstaśmę z udziałem żony

To już koniec związku Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski) z "M jak miłość"? Para, która bardzo długo walczyła, żeby być razem już wkrótce podejmie decyzję o rozstaniu? Przed nami naprawdę wielkie emocje w serialu Telewizyjnej Dwójki. Jak Chodakowski zareaguje, kiedy zobaczy jak jego ukochana żona lezy nago u boku innego mężczyzny?

"M jak miłość": Marcin odejdzie od Izy?

W jednym z ostatnich odcinków Iza w towarzystwie znajomych z pracy wyjechała w podróż służbową do Krakowa. Niestety, Bosacki (Dariusz Kordek) właśnie wtedy postanowił zemścić się na Izie! Mężczyzna dosypał narkotyki do drinków Chodakowskiej i Michała (Paweł Deląg), a kiedy stracili przytomność nagrał ich razem w łóżku. Iza i Michał obudzili się nadzy i nie mogli sobie przypomnieć, co się między nimi wydarzyło. Niestety, teraz okazuje się, że Bosacki już wkrótce pokaże "sekstaśmę" z udziałem Izy jej mężowi!

Jak informuje portal superseriale.pl już w 1573 odcinku "M jak miłość" Marcin Chodakowski zobaczy nagranie z pokoju hotelowego w którym noc spędzili Iza i Michał. Chodakowskiego już wcześniej niepokoiło zachowanie żony, która zapewniała, że ma zły humor przez to, co w przeszłości przeżyła przez Artura (Tomasz Ciachorowski), ale kiedy zobaczy ją nagą u boku Michała wpadnie w szał. Marcin nie będzie nawet słuchał tłumaczeń żony. Marcin bez żadnego wyjaśnienia wyjdzie z domu i wyjedzie do Grabiny. Iza dopiero następnego dnia rano zrozumie, że jej mąż zniknął bez ślubu. Jak wytłumaczy nieobecność ojca swoim Szymkowi i Mai? Czy Marcin wkrótce wróci do domu i porozmawia z Izą? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Myślicie, że to już koniec małżeństwa Izy i Marcina Chodakowskich?

Marcin zobaczy nagranie, jak jego żona leży nago u boku kolegi z pracy.

MTL Maxfilm

Chodakowski zniknie z domu, a Iza będzie pewna, że to już koniec jej małżeństwa.