Adriana Kalska nieźle zaskoczyła swoich fanów! Gwiazda "M jak miłość" pochwaliła się nowymi zdjęciami na swoim Instagramie i trzeba przyznać, że aż ciężko jest ją na nich rozpoznać. Z jej głowy zniknął czarny kolor włosów, a pojawił się... jasny blond! To naprawdę spektakularna metamorfoza, ale większość fanów przyznaje, że jednak wolą Adrianę Kalską w poprzedniej fryzurze. Czy jest to zatem zmiana na stałe? Zobaczcie sami.

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski będą mieli dziecko? Jest komentarz gwiazdora "M jak miłość"

Adriana Kalska została blondynką! Czy to zmiana na stałe?

Adriana Kalska zamieściła na swoim Instagramie nowe zdjęcia, na których w ogóle nie przypomina siebie! Od lat wszyscy byliśmy przyzwyczajeni, że gwiazda nie rozstaje się ze swoim czarnym kolorem włosów i nie eksperymentuje z wyglądem. Aż do teraz! Na najnowszych fotografiach widzimy gwiazdę w jasnym blondzie i trzeba przyznać, że metamorfoza aktorki jest naprawdę imponująca.

Fani przecierają oczy ze zdumienia i nie dowierzają, że gwiazda zdecydowała się na tak odważną metamorfozę. Adriana Kalska opatrzyła zdjęcie hashtagami #nowyprojekt, #nowaja, ale nie zdradziła czy jest to zmiana na stałe, czy jednak tylko peruka założona na potrzeby nowej roli. Wiadomo jednak, że chodzi o tajemniczy projekt dla stacji TVN 7!

Wielbiciele aktorki chyba jednak mają nadzieję, że aktorka powróci do czarnego koloru włosów, bo chociaż w każdej wersji wygląda wspaniale, to jednak zdaniem fanów, to czerń pasuje do niej bardziej.

- Zdecydowanie ciemne włoski - Tylko ciemne ???? - NIE, NIE, NIE! Jest Pani cudna w ciemnych włosach - W ciemnych zdecydowanie lepiej - Nieeeeeee, tylko czarna mamba ???? - piszą fani.

Zobaczcie i oceńcie sami! Zmiana na plus?

Wiele jednak wskazuje na to, że gwiazda założyła perukę pod którą dalej kryją się jej piękne czarne włosy. Ale dla nas Adriana Kalska w każdej fryzurze wygląda fantastycznie, bo jest po prostu przepiękną kobietą!

Adriana Kalska miała zawsze ciemne włosy. Czy naprawdę postawiła na blond?

