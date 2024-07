Tamara Arciuch chce odejść z serialu "M jak Miłość"? Podobno produkcja serialu nie ma pomysłu na to, jak dalej poprowadzić wątek serialowej Anny Gruszczyńskiej, którą gra aktorka, a do tego atmosfera na planie nie jest najlepsza? Pikanterii dodaje fakt, że bohaterka ma podejrzenie śmiertelnej choroby w serialu! Mamy komentarz produkcji odnośnie tego, co jest planowane dalej względem Tamary Arciuch w "M jak Miłość".

Reklama

Tamara Arciuch zostaje w serialu i nie ma planów uśmiercenia jej bohaterki. Wręcz przeciwnie, scenarzyści planują mocno rozwinąć wątek Anny w "M jak Miłość". Dlatego po wakacjach Tamara Arciuch będzie mieć dużo do grania - mówi Party.pl Karolina Baranowska z produkcji serialu "M jak Miłość".

To bardzo dobre wieści dla fanów "M jak Miłość". Wątek Anny jest jednym z ulubionych przez fanów i szkoda by było go kończyć. Nie zamyka to jednak drogi Tamarze Arciuch do graniach w innych produkcjach. W czerwcu aktorka zaczyna zdjęcia do drugiej transzy serialu TVN "Druga Szansa".

Zobacz także: Co za widok! Tamara Arciuch w sukni ślubnej w "Powiedz TAK!"! Co wydarzy się w 5. odcinku? ZDJĘCIA

Zobacz także

Tamara Arciuch w "M jak Miłość" gra już od 5 lat. Dołączyła do serialu na krótko przed tym jak odeszła od niego Małgorzata Kożuchowska. Panie w serialu grały siostry.

Reklama

Tamara Arciuch razem z partnerem Bartkiem Kasprzykowskim są teraz bardzo rozchwytywaną parą w polskim show-biznesie.