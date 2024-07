Nowe odcinki M jak Miłość już w poniedziałek i wtorek czyli 4 i 5 kwietnia. A w nich? Zapraszamy na nasze serialowe fotostory. Paweł (Rafał Mroczek) z Alą (Olga Frycz) pojadą do Warszawy po Basię (Gabriela Raczyńska) – po tym, jak mała uciekła do dziadka. I odkryją, że dziewczynka jest naprawdę załamana „hejtem” ze strony kolegów.

- Kotku, chcemy ci pomóc... Nie ma takiej sytuacji, której nie dałoby się naprawić. Wrócimy do domu i zastanowimy się wspólnie, co można z tym zrobić... - Ja nie wracam! Nie chcę chodzić do szkoły w Lipnicy... Wszyscy mnie tam nienawidzą!