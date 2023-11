Już niedługo w „M jak miłość” odbędzie się długo oczekiwany ślub Izy i Marcina. Para, po wielu perypetiach, rozstaniach i dramatycznych wydarzeniach, w końcu stanie przed ołtarzem. Jednak nawet tak ważne wydarzenie, do którego długo się przygotowywali, nie obędzie się bez problemów.

W 1456. odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 24 września, okaże się, że świadkiem Izy będzie była kochanka Marcina. Nie uwierzycie, kto ją o to poprosi! Co na to Chodakowski?

Kto będzie świadkiem Izy na ślubie z Marcinem?

Ślub Izy i Marcina będzie wielkim wydarzeniem, ale zanim para powie sobie sakramentalne „tak” czeka ich jeszcze sporo problemów. Najpierw okaże się, że wymarzona suknia ślubna jest za ciasna, bo Iza przytyła. Potem pojawi się niebezpieczeństwo w postaci Artura Skalskiego, a na koniec Iza poprosi Agnieszkę, aby została jej świadkiem na ślubie.

Czy Marcin będzie czuł się komfortowo, kiedy zobaczy przed ołtarzem przyszłą żonę i dawną kochankę?

Agnieszka potraktuje prośbę Lewińskiej bardzo poważnie i zgodzi się zostać jej świadkową. Jeszcze nie wiadomo, kogo poprosi o to Marcin. Najprawdopodobniej będzie musiał wybierać między bratem a przyjacielem. Czy wybierze Olka zamiast Andrzejka tylko dlatego, że Iza wybrała Agnieszkę, która nadal spotyka się z najmłodszym Chodakowskim!

Będziecie oglądać ten odcinek?

Iza sama poprosi Agnieszkę, by została jej świadkiem na ślubie

MTL Maxfilm

Co na to Marcin?

Mat. prasowe