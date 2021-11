Gwiazda żegna się z "M jak miłość"! Poruszający wpis

Do „ M jak miłość ” wraca Tomasz Dedek! Widzowie serialu, którzy oglądają go od początku wiedzą, że aktor pojawiał się w pierwszych odcinkach "Emki". Wtedy grał wspólnika Krzysztofa Zduńskiego. Robert Kozielski doprowadził męża Marysi do bankructwa. W jakiej roli aktor pojawi się w nowym sezonie „M jak miłość”? Okazuje się, że jego losy będą związane z Anetą i Olkiem Chodakowskim! Powrót po niemal 18 latach to naprawdę duże wydarzenie! Wielkie zmiany w "M jak miłość"! W nowym sezonie do serialu wraca Aneta Kryńska. Była dziewczyna Olka znów namiesza w jego życiu. Jednak tym razem będzie jej towarzyszyła nowa postać. To będzie właśnie Tomasz Dedek znany widzom jako Robert Kozielski. To on doprowadziła do bankructwa hurtownię w Gródku, którą prowadził. Kiedy wiedział już, że nie poradzi sobie z długami uciekł za granicę, zostawiając Zduńskiego z gigantycznymi długami. Mąż Marysi chciał spłacić wierzycieli, ale okazało się, że jego wspólnik zlecił ich zabójstwo. Kozielski trafił za kratki. W jaką rolę wcieli się Tomasz Dedek? Okazuje się, że Tomasz Dedek wróci do „M jak miłość” za sprawą Anety. To Ilona Janyst , grająca Kryńską opublikowała zdjęcie gwiazdora na planie serialu. Jedna z fanek pod zdjęciem napisała: Pan Dedek! Jeśli będzie grał czekam na odcinki niecierpliwie. Uwielbiam jako aktora! Ilona Janyst szybko odpowiedziała, że też bardzo się cieszy: też jestem wielką fanką, jak przeczytałam scenariusz nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście. Już po wakacjach dowiemy się, jaką rolę dla aktora przewidzieli scenarzyści! Zobacz także : Kiedy wróci "M jak miłość" i "Barwy szczęścia"? Wiemy! Fani będą zachwyceni Tomasz Dedek, grał w "M jak...