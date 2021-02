M jak miłość: Bandyta, który postrzelił Janka wróci i dorwie Sonię w jej domu? 

To jeszcze nie koniec dramatu Janka (Tomas Kollarik) w "M jak miłość"! Okazuje się, że już wkrótce może dojść do kolejnej tragedii. Wszystko wskazuje na to, że bandyta, który postrzelił policjanta przed kościołem już niedługo może zaatakować Sonię (Barbara Wypych)! Czy wkrótce w "M jak miłość" dojdzie do tragedii?

Zabójca zaatakuję Sonię w leśniczówce?

Zaledwie kilka dni temu w "M jak miłość" doszło do naprawdę dramatycznych wydarzeń z udziałem Janka. Przystojny policjant tuż przed swoim ślubem został postrzelony przez bandytę, który uciekł policji i wciąż jest na wolności. Jak już wiemy, niebawem Janek dowie się, że kula uszkodziła kręgosłup i być może już nigdy nie stanie na nogi. Zrozpaczony policjant postanowi zakończyć związek z ukochaną i poprosi swoich bliskich, żeby zabrali jego rzeczy z leśniczówki, gdzie mieszkał z Sonią. Janek będzie pewny, że rozstając się z ukochaną ochroni ją przed ewentualną tragedią - policjant będzie bowiem podejrzewać, że zabójca, który go postrzelił wkrótce wróci, żeby ponownie zaatakować.

Jak informuje portal superseriale.se.pl Janek w poruszającej rozmowie z Rafałem (Jakub Kucner) poprosi, żeby zaopiekował się Sonią.

Ci goście nie zostawiają niedokończonych spraw, rozumiesz?! Ale wrócą! - powie zdenerwowany Janek - Trzymaj Sońkę z daleka ode mnie!

Niestety, jak informuje portal superseriale.se.pl mafia będzie doskonale wiedziała, kto jest bliski Jankowi, a Sonia i Rafał znajdą się na ich celowniku. W środku nocy Sonia usłyszy odgłosy, które mogą świadczyć, że morderca chce zaatakować. Jak informuje portal, przy Sonii będzie Rafał, ale czy policjant ją uratuje? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Zabójca już wkrótce zaatakuje Sonię?

Janek poprosi Rafała, żeby opiekował się Sonią, ale czy uratuje ją przed zabójcą?