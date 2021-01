Fanka "M jak miłość" zastanawia się, dlaczego Kinga ubiera się jak "bezguście"! Kasia Cichopek odpowiedziała! 

Katarzyna Cichopek opublikowała nowe zdjęcie z planu "M jak miłość" i pokazała, że przy temperaturze -17 stopni Celsjusza musieli nagrywać kontynuację zdjęć z listopada, a co za tym idzie byli ubrani w jesienne stylizacje. Fani serialu żartują, że to "M jak mróz" i zwracają uwagę na jeden istotny szczegół. Zobaczcie, o co chodzi?

Katarzyna Cichopek zdradza, jakie warunki panują na planie "M jak miłość"

Gwiazda "M jak miłość" zdradziła na Instagramie, że jej serialowa postać wyjdzie z małżeńskiego kryzysu, publikując wspólne zdjęcie z Marcinem Mroczkiem. Katarzyna Cichopek opisała też, jak wyglądają nagrania na planie serialu podczas mroźnej zimy:

wczorajsze nocne zdjęcia przy -17 😨 a kontynuacja kostiumu z listopada 🤪 Daliśmy radę 💪🏻 super reżyser, zdolna ekipa i extra serialowy mąż @mroczek_marcin i ogarnęliśmy temat. - napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek.

Współczuję! przedzielni! ❤️ - napisała Anna Powierza. Z kolei fani serialu dodają:

A gdzie kurtki puchowe co???😉W sukieneczkach po mrozie bieganie To prawie jak wstęp do morsowania 😉🥶❄️ No jak ❗ M jak mróz

Fanki serialu zwróciły uwagę na jeszcze jeden szczegół i pytają, kto ubiera Kingę w serialu bo wygląda na zaniedbaną. Internautki dodają też, że w życiu prywatnym Katarzyna Cichopek wygląda jak milion dolarów, a jej postać w "M jak miłość" to trochę taka "Ciotka Klotka":

dlaczego ubierają was tak jak bezguścia jakieś? Akcja toczy się w teraźniejszych czasach a piękna, młoda Kinga wygląda jak ciotka Klotka 😉 Coraz gorzej ta kinga ubrana Kinia wygląda jak ciotka klotka,tragedia...czy według scenariusza tak ma wyglądać młoda mama,zaniedbana itd? Pani Kasia w życiu prywatnym wygląda jak milion dolarów, zawsze ubrana z klasą więc jest porównanie 😉 prywatnie ma połowę dzieci mniej i też jest napewno zajętą osobą to dlaczego scenarzyści nie mogą pójść tym tropem?

Katarzyna Cichopek zdecydowała się odpowiedzieć na komentarze dotyczące stylu Kingi Zduńskiej i napisała:

taka rola. Zabiegana, pracująca Mama 4 dzieci.

Też macie zastrzeżenia do stylu serialowej Kingi Zduńskiej?

