M jak miłość: Dramatyczne rozstanie Janka z Sonią! Sparaliżowany policjant złamie serce swojej narzeczonej! 

To jeszcze nie koniec wielkich emocji w "M jak miłość". Już wkrótce poznamy dalsze losy serialowego Janka (Tomas Kollarik), który w ostatnim odcinku hitu TVP został postrzelony tuż przed ślubem z Sonią (Barbara Wypych). Przystojny policjant przeżyje, ale w szpitalu usłyszy dramatyczną diagnozę. Janek zdecyduje wówcza, że musi rozstać się z narzeczoną! Jak zareaguje na to Sonia? Co Morawski powie ukochanej podczas ich ostatniej rozmowy? Janek w okropny sposób potraktuje Sonię!

Janek złamie serce Sonii

W miniony poniedziałek, 1 lutego, wszyscy fani "M jak miłość" wstrzymali oddech- Telewizyjna Dwójka wyemitowała bowiem dramatyczne sceny z udziałem Janka, który został postrzelony przed kościołem i nieprzytomny upadł na ziemie. Jak już informowaliśmy, policjant przeżyje, ale w szpitalu lekarze przekażą mu przerażającą diagnozę. Morawski będzie sparaliżowany i nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś stanie na nogi! Janek będzie załamany, ale nie będzie chciał być ciężarem dla Sonii, dlatego zabroni lekarzom mówić jej o swoim stanie zdrowia i powie, żeby więcej do niego nie przychodziła. Co więcej, jak informuje portal superseriale.se.pl Janek już wkrótce poprosi swojego przyjaciela Rafała, żeby spakował jego rzeczy z leśniczówki- policjant po wyjściu ze szpitala będzie chciał zamieszkać z matką (Ewa Kasprzyk). W 1567 odcinku "M jak miłość" dojdzie do poruszającej rozmowy Sonii z Jankiem. Policjant w brutalny sposób zakończy związek z ukochaną.

- Jak cię przekonać, żebyś wrócił do domu?

- Sońka... Odpuść emocje, włącz myślenie. Jakie - do domu? Jaka przyszłość nas czeka?

- Jaka?! Moja i twoja, nasza wspólna! Mieliśmy wziąć ślub!

- Ale go nie wzięliśmy. Jesteś wolna, masz całe życie przed sobą- powie Janek.

Sonia będzie zrozpaczona i wściekła na Janka. Policjanta będzie miała dość takiego traktowania i wybuchnie kiedy narzeczony bez wyjaśnienia powie jej o rozstaniu.

Ty idioto! Ja cię kocham! To się w ogóle dla ciebie nie liczy? To znaczy, że tak naprawdę nigdy mnie nie kochałeś! W ogóle nie wiesz, co to jest miłość! I wiesz, co? Mam dość! Ja też nie chcę cię już nigdy więcej widzieć!

Czy to naprawdę już koniec związku Sonii i Janka? Policjantka przestanie walczyć o ukochanego? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Janek usłyszy przerażajacą diagnozę. Zrozpaczony policjant postanowi rozstać się z Sonią.

Czy to naprawdę już koniec ich związku? Po wyjściu ze szpitala policjant będzie chciał zamieszkać u matki.