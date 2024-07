1 z 7

Małgorzata Socha, Anita Sokołowska, Magdalena Stużyńska i Joanna Liszowska znów spotkały się na planie "Przyjaciółek". Zobaczcie pierwsze zdjęcia z siódmej serii przebojowego serialu! Któż by nie marzył o takich przyjaciółkach? Inga, Zuza, Anka i Patrycja zawsze znajdą dla siebie czas i wspierają się w każdej życiowej sytuacji. Kiedy zobaczymy nowe odcinki "Przyjaciółek"? Już wiosną tylko w Telewizji Polsat.

Serial to jedyna taka możliwość by zobaczyć Joanne Liszowską. Aktorka bywa w Polsce tylko po to by grać w tym serialu. Podobno jednak na wiosnę planuje powrót z nowa sztuką w Teatrze 6. piętro.

Póki co zostają nam "Przyjaciółki" Będziecie oglądać 7. sezon?

