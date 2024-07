Uwaga! W treści artykułu pojawiają się spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

Wielu fanów powieści George'a R. R. Martina „Ogień i krew” wiedziało, że ten dramatyczny moment nadchodzi, ale nic nie mogło przygotować nas na emocjonującą śmierć jednej z głównych postaci w czwartym odcinku 2. sezonu „Rodu smoka”.

W najnowszym odcinku zatytułowanym „Smok czerwony i złoty”, wojna domowa między Zielonymi i Czarnymi stała się jeszcze brutalniejsza, gdy latające bestie w końcu wkroczyły do akcji, przyczyniając się do gwałtownego rozlewu krwi, który z pewnością będzie trwał. Zaciekła batalia zakończy się tragiczną śmiercią księżniczki Rhaenys Targaryen, graną przez Eve Best.

Rhaenys Targaryen ginie w 2. sezonie „Rodu smoka”

W czwartym odcinku Rhaenyra (Emma D'Arcy) i jej rada dowiadują się od Baeli (Bethany Antonia), że ser Criston Cole (Fabien Frankel) i jego powiększająca się armia maszerują na Harrenhal. Tymczasem po rozmowie z Alicent (Olivia Cooke) Rhaenyra czuje, że pozostały jej tylko dwie opcje – odzyskać tron lub umrzeć.

Opowiada Jacaerysowi (Harry Collett) o śnie Aegona i mówi, że jedynym wyjściem jest wysłanie smoków do bitwy. Rozważa wyruszenie w pojedynkę, ale Rhaenys zgłasza się na ochotnika wraz ze swoim wyczerpanym po walce smokiem Meleysem.

Kiedy Rhaenys i Meleys wyruszają do bitwy, szybko staje się jasne, że Zieloni wpadli na ten sam pomysł. Podczas gdy Meleys sieje spustoszenie wśród żołnierzy Cole’a, spotykają Aegona (Tom Glynn-Carney), który przeciwstawił się swoim doradcom i poleciał do bitwy na Sunfyre. Podczas gdy Meleys szybko radzi sobie z Sunfyre, wkrótce Aemond (Ewan Mitchell) i potworny Vhagar wychodzą z cienia.

Skupiając się na Rhaenys i swoim własnym bracie, Aemond wydaje Vhagarowi rozkaz „Dracarys”, którego Rhaenys udaje się prawie uniknąć, ale który zrzuca Aegona na ziemię.

Choć na krótką chwilę wszystko się uspokoi, Rhaenys najwyraźniej przygotowuje się na koniec, mocno przypinając się do Meleys. Po raz kolejny wyłaniając się z cienia, Aemond i Vhagar atakują, a smok zaciska Meleys w swoich szczękach. Kiedy Meleys upada na ziemię z Rhaenys na plecach, Królowa, która nigdy nie była, najwyraźniej akceptuje swój los, rozkładając ramiona. W międzyczasie Aemond przygląda się temu makabrycznemu widokowi, po czym odlatuje na Vhagarze.

Aktorka Best wcześniej rozmawiała z RadioTimes.com: „Musisz radzić sobie z każdą chwilą, jaka nadchodzi, tak jak ma to miejsce w życiu… Myślę, że panuje tu świadomość konieczności wielu odkryć albo opowiedzenia dużo w bardzo krótkim czasie, albo ograniczenia opowieści, ale za to między ludźmi cały czas dzieje się naprawdę dużo”.

Jeśli chodzi o wpływ śmierci Rhaenys na trwającą wojnę domową, czas pokaże…

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.