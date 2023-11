Kinga i Piotrek dopiero co zostali rodzicami bliźniaczek, ale przez pewne informacje, które wyjdą na jaw, ich rodzinna sielanka zostanie przerwana! W 1436. odcinku „M jak miłość” Kinga zacznie podejrzewać Piotrka, że prowadzi drugie życie. Widzowie mogli spodziewać się wszystkiego, ale nie kryzysu w małżeństwie tak idealnej pary!

Reklama

Aby zapobiec rozpadowi związku Zduńskich do akcji wkroczy Marysia i Barbara. Kobiety za wszelką cenę będą chciały poznać prawdę i uda im się to zrobić. Zobaczcie, kto zdradzi, co ukrywa Piotrek!

Reklama

Zobacz także: W "M jak miłość" Budzyński odkryje tajemnicę Kamila! Będzie chciał się zemścić na rywalu?