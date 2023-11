1 z 4

Piotrek (Marcin Mroczek) narazi swoją rodzinę na śmiertelne niebezpieczeństwo?! W ostatnich odcinkach "M jak miłość" nie brakuje wielkich emocji - najpierw porwanie Izy (Adriana Kalska) i jej córeczki przez Artura (Tomasz Ciachorowski), później wątek z płatym zabójcą, który miał zniszczyć Marcina (Mikołaj Roznerski, a teraz oczekiwanie na to, co zrobi Skalski, który po próbie samobójczej trafił do szpitala. Jakby tego było mało, producenci "M jak miłość" zafundowali nam kolejne emocje! Tym razem gorąco zrobi się u Zduńskich!

Jak znajomość z prostytutką Sandrą wpłynie na życie Kingi i Piotrka? Szczegóły na następnych stronach.

