Okaże się, że do Piotra strzelał zwolniony właśnie warunkowo po długiej odsiadce Arkadiusz Krawczak (Michał Żurawski), który trafił za kratki za morderstwo. - Zamordował dwie młode kobiety, ale udowodniono mu tylko zabójstwo jednej. To była moja dziewczyna... – zwierzy się Górski Ninie i doda, że żałuje, iż sam nie wymierzył Krawczakowi sprawiedliwości. - Powinienem go wtedy zabić – wycedzi przez zęby. Pojmanie przestępcy i postawienie go przed sądem stanie się dla niego sprawą priorytetową. Krawczak w końcu trafi do aresztu... Na szczęście Aleksowi nie będzie już grozić niebezpieczeństwo. Pies wymknie się z kliniki i wróci na komendę. W tej samej chwili w biurze Górskiego zjawi się adwokat Krawczaka. - Ma pan obsesję na punkcie mojego klienta – powie Piotrowi i zażąda uwolnienia bandyty. Czy Górski udowodni, że Krawczak ma na sumieniu śmierć nie tylko jego ukochanej, ale też drugiej dziewczyny? Czy morderca, który postrzelił Aleksa, wróci do więzienia?

O tym przekonamy się wkrótce!