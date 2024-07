Po wyjeździe służbowym Michała Orlicza (Antoni Pawlicki) i Ewy (Agnieszka Więdłocha) Alex pogrąży się w depresji. Będzie tęsknił za swoim panem. Czy nowemu komisarzowi Piotrowi Górskiemu (Krystian Wieczorek) uda się zdobyć jego zaufanie i przyjaźń?

W 2. odcinku 9. sezonu „Komisarza Aleksa” (emisja w sobotę 11 marca o godzinie 20.25 w TVP1) Puchała zaobserwuje, że Alex – mieszkający po wyjeździe Michała w biurze - jest bardzo markotny, nie chce jeść, a na domiar złego gorączkuje...

- Alex, to już niedługo - zacznie pocieszać go poczciwy Ryś. - Jeszcze trochę, i Michał będzie z nami. Wiem, co czujesz. Ja też tęsknię. Ba, jestem pewien, że i Michał tęskni. I pewnie przez to wróci szybciej! No, rozchmurz się. Naprawdę Michał z Ewą niedługo już wracają. Piesku… co ty taki ciepły jesteś?