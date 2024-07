9 z 13

Streszczenie odcinka Komisarza Aleksa

Na wysypisku śmieci zostaje znalezione ciało hokeisty. Dzień wcześniej Nowacki (Maciej Nowacki) pobił się na treningu z Ziętkiem (Kuba Świderski), kolegą z drużyny. Okazuje się, że miał romans z jego żoną, co doprowadziło do rozpadu małżeństwa Ziętka. Jednak Ziętek ma alibi. Prezes klubu hokejowego (Marek Kasprzyk) utrzymuje, że zabójcą jest ktoś spoza drużyny. Trener poświadcza jego słowa.

Tymczasem Alex znajduje na zapleczu klubu starą graciarnię po poprzednim trenerze. Okazuje się, że Kurynienko został wyrzucony z pracy za eksperymenty z dopingiem. Górski jest przekonany, że to on jest kluczem do rozwiązania zagadki. Gdy wraz z ekipą trafia na jego ślad, ten ginie pod kołami samochodu. Do tego okazuje się, że to podszywający się pod Kurynienkę asystent, a Alex zostaje oskarżony o spowodowanie jego śmierci. Śledztwo komplikuje się, a Górski musi oczyścić z zarzutów dobre imię Aleksa.