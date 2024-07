1 z 8

W 10. odcinku “Komisarza Aleksa” (emisja w sobotę 6 maja o godz. 20.25 w TVP1) gościnnie wystąpi Marek Bukowski. Grany przez niego architekt Adam Lipski okaże się bezwzględnym mordercą!

Na terenie budowy odkryte zostaną zakopane w ziemi ludzkie szczątki. Nina (Karolina Nolbrzak) nakaże budowlańcom wstrzymanie prac, czemu kategorycznie sprzeciwi się architekt Adam Lipski. Mężczyzna zarzuci policjantce, że jest niekompetentna. Nic nie będzie wskazywało na to, że wkrótce między nią a atrakcyjnym architektem mocno zaiskrzy.

W czasie kolejnego spotkania z Niną Lipski przeprosi ją ze swe zachowanie na budowie. Zaproponuje, by razem wybrali się na kawę. Potem Nina znajdzie na swoim biurku bukiet kwiatów. W końcu przyzna się Piotrowi (Krystian Wieczorek) do tego, że była z Lipskim na randce. Nie powie mu jednak, że Adam do tego stopnia zawrócił jej w głowie, że pozwoliła mu się pocałować. W pewnym momencie zorientuje się, że trafiła w ramiona mordercy... Lipski domyśli się, że poznała prawdę o nim.

- Było mi z tobą dobrze – wyszepcze, celując w jej stronę z pistoletu!

