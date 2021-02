Kolejny dramat w "M jak miłość"! Brat Lilki umrze w szpitalu?! Rodzina nie ma pieniędzy na leczenie chłopca

Dramatyczne chwile w "M jak miłość"! Okazuje się, że już w 1567 odcinku uwielbianego przez widzów serialu wydarzy się coś, co wstrząśnie rodziną Lilki (Monika Mielnicka). Okazuje się, że jej ukochany braciszek w ciężkim stanie trafi do szpitala. Co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"? Sprawdźcie!

Brat Lilki będzie walczyć o życie

W najnowszym sezonie "M jak miłość"nie brakuje ogromnych emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Ostatnio widzowie zobaczyli, jak bandyta strzela do Janka (Tomasz Kollarik), a teraz okazuje się, że do szpitala trafi wkrótce młodszy brat Lilki! Jak informuje portal superseriale.pl Kamilek (Miłosz Kwiecień) po ataku astmy trafi do szpitala. Niestety, stan chłopca będzie dramatyczny i szybko się okaże, że pomóc może mu bardzo drogi lek...

Jest lek, który może pomóc Kamilkowi. Ale jest w Stanach, w Wielkiej Brytanii. Mogliby go sprowadzić, ale te koszty... - wyzna Krystyna Banach (Dorota Chotecka).

Lilka będzie zrozpaczona i zrobi wszystko, żeby pomóc młodszemu bratu. Okazuje się, że żona Mateusza Mostowiaka spotka się ze swoim biologicznym ojcem i poprosi go o pieniądze na leczenie Kamilka. Lilka będzie chciała, żeby Jacek Kotowski (Tomasz Sobczak) przekazał pieniądze, które dla niej odłożył, na leczenie brata.

Przelał pan pieniądze na moje konto -zacznie mówić Lilka. Ale niech pan przekaże te pieniądze mojej mamie. Mama nigdy nie przyjmie ode mnie tych pieniędzy. Nie zgodzi się. Dlatego ja je panu oddam. Może wymyśli pan jakiś pretekst i przekaże pan te pieniądze mojej mamie?

Jak zareaguje Jacek? Mężczyzna spotka się z Krystyną i zaproponuje jej pomoc!

Lilka zaproponowała, żeby pieniądze, z których miały być opłacone jej studia, przeznaczyć teraz na leczenie Kamila... Krysiu, posłuchaj proszę. Ja mam oszczędności i to całkiem sporo. Mam też plan, żeby zainwestować je w Polsce. Myślę, że ta inwestycja może przynieść spory zysk. I chciałbym, żeby ten zysk był zabezpieczeniem przyszłości Lilki i Mateusza. A te pieniądze można przeznaczyć na leczenie Kamilka. Lilka wspominała, że jest jakiś drogi lek- powie ojciec Lilki.

Krystyna Banach będzie miała żal do córki za to, że opowiedziała Jackowi o ich problemach. Kotowski zacznie jednak ją przekonywać i przyzna, że chce kupić siedlisko Uli, żeby Lilka i Mateusz mieli zabezpieczoną przyszłość.

Czy Krystyna przyjmie pieniądze od Jacka i uratuje swojego syna? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Brat Lilki w ciężkim stanie trafi do szpitala.

Kamilka może uratować bardzo drogi lek. Lilka poprosi ojca o pomoc finansową.