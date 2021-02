"M jak miłość": Barbara Mostowiak przeżyje tragedię! Jako ostatnia dowie się, że jej wnuczka jest bezdomna?

W "M jak miłość" w życiu rodziny Mostowiaków znów pojawią dramatyczne wydarzenia, o których seniorka rodu dowie się jako ostatnia! To będzie dla niej prawdziwy cios, bo okaże się, że jej ukochana wnuczka straci wszystko i postanowi wyjechać. Niestety szybko okaże się, że to nie koniec nieszczęść. Ula zostanie bezdomna! Co zrobi Barbara, kiedy dowie się, co dzieje się z jej wnuczką?

Dramat Barbary Mostowiak w "M jak miłość"!

W 1567 odcinku „M jak miłość” Ula i Bartek zdecydują się na wyjazd z Grabiny. Kiedy pożegnają się z Barbarą zapewnią ją, że chcą zacząć nowy rozdział w swoim życiu, ale ani słowem nie wspomną o problemach finansowych i trudnym starcie, jaki ich czeka. Ula sama nie może uwierzyć, w to co ją spotkało i zapyta wprost Bartka, czy nie żałuje, że się z nią związał:

Nie żal ci? Nie powiedziałeś mi złego słowa, nie robiłeś wyrzutów… A przeze mnie straciłeś dom, warsztat… Wszystko, co udało nam się zbudować. Masz pecha, biedaku… że trafiłeś właśnie na mnie.

Niedługo potem okaże się, że rzeczywistość wygląda jeszcze gorzej niż oboje się spodziewali. Lisickiemu uda się zorganizować dla nich tymczasowe mieszkanie, ale szybko będą musieli z niego uciekać przez Ulę, która zostanie posądzona o romans.

W końcu para poprosi Lilkę o możliwość przechowania swoich rzeczy w bistro, a potem rozpoczną poszukiwania nowego lokum. Lisiecki pomyśli o Deszczowej, ale żadne z nich nie będzie miało odwagi prosić Kingę i Piotrka o dach nad głową. W końcu zdesperowanej parze pomoże dziewczyna Pawła - Franka - która przekaże im klucze do mieszkania, którym opiekuje się pod nieobecność właścicieli.

Kiedy Barbara dowie się o całej sytuacji zdecyduje się zainterweniować? Poprosi Ulę o powrót do Grabiny? Tego dowiemy się już niebawem!

MTL Maxfilm

fot. MTL Maxfilm