"M jak miłość": Lilka w dramatycznych okolicznościach dowie się, kto jest jej prawdziwym ojcem! "Mój ojciec życzy mi śmierci"

W życiu Lilki w "M jak miłość" pojawią się kolejne dramatyczne wydarzenia. Po tym, jak do jej domu wkroczy pijany i agresywny Banach dziewczyna będzie załamana jego zachowaniem. Usłyszy od niego, że życzy jej śmierci i te słowa całkowicie ją załamią. Na szczęście nie będzie sama, a oprócz Mateusza słowa pocieszenia usłyszy od od swojego brata! To właśnie Kamil przekaże siostrze informację, która już na zawsze zmieni jej życie!

"M jak miłość": Lilka w dramatycznych okolicznościach dowie się, kto jest jej prawdziwym ojcem!

W 1559 odcinku "M jak miłość", który zobaczymy 19 stycznia Jacek pożegna się z Krystyną i ostatecznie zdecyduje, że wraca do Kanady. Ulegnie namowom byłej partnerki i obieca, że nie wyjawi Lilce, że jest jego córką.

Lila jest wspaniałą, niezwykle dzielną i silną osobą... I jestem dumny, że mam taką córkę.- powie Kotowski.

Niedługo potem okaże się, że ich rozmowę podsłuchał Kamil. Tymczasem niedługo po tym w ich domu pojawi się Banach. Mężczyzna po raz kolejny będzie pijany i agresywny, a po tym jak Lilka przyłapie go na próbie kradzieży zażąda, aby wyszedł z mieszkania. Wtedy usłyszy traumatyczne słowa:

Tato? Co ty wyprawiasz?! Jak tu wszedłeś?! Tu nic nie ma, idź stąd… Na mężczyzna powie do córki: "Idź stąd"? Dobra, ale jedno ci powiem: życzę ci wszystkiego najgorszego! Żebyś zaznała, co to bieda, zdechła pod płotem jak pies!

Dziewczyna zaleje się łzami i nie będzie mogła dojść do siebie po kłótni z ojcem:

Mój ojciec życzy mi śmierci, słyszałeś? Własny ojciec…

Wtedy z pomocą przyjdzie jej młodszy brat Kami, który wyzna, że to nie Banach jest jej ojcem. Chłopiec opowie, że podsłuchał rozmowę dorosłych i prawdziwym ojcem Lilki jest Kotowski!

Nie chcę, żebyś płakała. I nie denerwuj się, ale… Nasz tato… On nie jest twoim prawdziwym ojcem. Słowo honoru, sam słyszałem, jak ten facet rozmawiał z mamą! - powie chłopiec.

Tego będzie dla dziewczyny za wiele! W końcu weźmie się w garść i zadzwoni do Jacka Kotowskiego i zapyta go wprost o to, czego się dowiedziała. Ku jej zaskoczeniu mężczyzna potwierdzi słowa Kamila:

Dałem słowo twojej matce, że ci tego nie powiem… ale w tej sytuacji nie mogę tego słowa dotrzymać. Tak, to prawda… Jestem twoim ojcem.

Czy w tej sytuacji Kotowski nadal zdecyduje się na wyjazd z Polski? Co zrobi Lilka?

Zobacz także: Serialowa Lilka z "M jak miłość" przeszła metamorfozę. Monika Mielnicka w nowej fryzurze jest nie do poznania

Lilka usłyszy od Banacha straszne słowa: "życzę ci wszystkiego najgorszego! Żebyś zaznała, co to bieda, zdechła pod płotem jak pies!" To będzie dla niej straszne doświadczenie...

fot. MTL Maxfilm

Potem dowie się od brata, że to Jacek Kotowski jest jej prawdziwym ojcem. Mały Kamil podsłuchał rozmowę mamy z dawnym partnerem i przekazał Lilce, co usłyszał.

fot. MTL Maxfilm

Załamana dziewczyna nie radzi sobie z kolejnymi szokującymi informacjami, jakie na nią spadły. W końcu zadzwoni do Kotowskiego i on wyzna jej skrywaną tajemnicę, potwierdzając, że jest jej ojcem!