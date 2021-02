To już dziś! W "M jak miłość" wielka tragedia przed kościołem! Janek postrzelony na oczach narzeczonej! Szczegóły i zdjęcia

Już dziś w "M jak miłość" dojdzie do ogromnego dramatu! W 1562. odcinku serialu Sonia (Barbara Wypych) i Janek (Tomas Kollarik) będą szykować się do ślubu. Zakochani i szczęśliwi rozpoczną przygotowania, ale już po kilku godzinach przeżyją coś okropnego. Przystojny policjant zostanie postrzelony tuż przed kościołem!

Zobaczcie zdjęcia z najnowszej odsłony "M jak miłość"!

Dramat Janka w "M jak miłość"

W poniedziałek 1 lutego Telewizyjna Dwójka wyemituje wyjątkowo dramatyczny odcinek "M jak miłość". Jak już informowaliśmy, właśnie dziś widzowie zobaczą, jak zakochani Sonia i Janek cieszą się, że już wkrótce będą małżeństwem. O poranku Janek zobaczy, jak Sonia przymierza suknię ślubną. I choć narzeczona zacznie protestować, to policjant mocno ją przytuli.

- Co ty robisz, nie patrz!

- Litości… Wystarczy, że twoja ciocia, w noc przed moim własnym ślubem, zmusiła mnie do spania na kanapie! Najpiękniejsza panna młoda…

MTL Maxfilm

Chwilę później do akcji wkroczy Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska), która postanowi pomóc zakochanej parze w przegotowaniach do ślubu. Kisielowa zadba nawet o fryzurę Sonii! Po godzinie, gdy policjantka zerknie do lustra i zobaczy "stylizację", którą przygotowała dla niej kochana ciocia, będzie w szoku!

- Dziękuję bardzo, ale jednak zmieniłam zdanie i nie wyjdę dziś za mąż… W takiej fryzurze to nawet z domu do ogródka nie wyjdę!(...) Ciociu… Ja byłam cierpliwa, ja byłam bardzo cierpliwa, ale dosyć tego! Zrobiłaś z mojego ślubu jakąś wojskową musztrę!- powie Sonia.

MTL Maxfilm

Ostatecznie Sonia pogodzi się z ciocią, a jej fryzurę uratuje Ula. Niestety, w pewnym momencie Rafał (Jakub Kucner) odkryje, że z domu zniknęły obrączki ślubne Sonii i Janka! Policjanta szybko domyśli się, że to Leon (Dariusz Toczek) ukrył obrączki, żeby nie dopuścić do ślubu swojej ukochanej. Sonia spotka się ze swoim adoratorem i spróbuje je odzyskać.

- Kiedyś spotkasz prawdziwą miłość… Poznasz ją po tym, że będzie odwzajemniona… Jeszcze kiedyś będziesz się z tego wszystkiego śmiał, zobaczysz- zacznie mówić Sonia.

- Nie sądzę...- odpowie Leon

- Uwierz mi… Sporo już w życiu przeszłam i teraz wiem, że… wszystko jest po coś. Ktoś, gdzieś na ciebie czeka. Ale to nie jestem ja…- doda policjantka.

Kiedy Leon odda obrączki Sonia go pocałuje!

MTL Maxfilm

Chwilę później dziewczyna pojedzie do kościoła, gdzie zgromadzi się już niemal cała Grabina – z Kisielową oraz księdzem na czele.

- Pani Zosiu, naprawdę, nie ma potrzeby tak się denerwować... Młodzi na pewno zaraz się zjawią!

MTL Maxfilm

Sonia będzie szczęśliwa, kiedy pod kościołem pojawi się również Janek. Niestety, chwilę później dojdzie do ogromnej tragedii! Przed kościołem rozlegną się strzały i Morawski upadnie nieprzytomny na ziemię! Zamachowiec odjedzie z piskiem opon, a Rafał ruszy za nim. Artur (Robert Moskwa) podbiegnie do rannego, by udzielić mu pierwszej pomocy, a Ula będzie wzywać pogotowie.

- Ktoś go postrzelił, przyjedźcie jak najszybciej!

MTL Maxfilm

Zrozpaczona Sonia zacznie przytulać ukochanego.



- Wszystko będzie dobrze, zobaczysz, skarbie… Wszystko będzie dobrze…

Co będzie dalej? Tego dowiemy się już dziś wieczorem! Emisja 1562 odcinka "M jak miłość" rozpocznie się o godzinie 20:55, oczywiście na antenie TVP2.

Zobacz także: Serialowa Lilka z "M jak miłość" przeszła metamorfozę. Monika Mielnicka w nowej fryzurze jest nie do poznania

Janek zostanie postrzelony i w ciężkim stanie trafi do szpitala.