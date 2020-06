Kogo nie zobaczymy po wakacjach w "M jak miłość"? Czekają nas spore zmiany!

Nowy sezon „M jak miłość” może przynieść nie tylko wiele zaskakujących i emocjonujących wątków, ale też… zmiany w obsadzie. Według portalu superseriale.se.pl, po wakacjach z serialu zniknie kilka znaczących postaci. Niektóre na dłużej, inne na zawsze!

Kogo już nie zobaczymy po wakacjach w "M jak miłość"?

„M jak miłość” po wakacjach 2020, odejścia z serialu

W nowym sezonie „M jak miłość”, który zobaczymy tuż po wakacjach, pojawi się szereg nowych wątków. O niektórych możemy się dowiedzieć z wpisów gwiazd serialu na mediach społecznościowych. Jak choćby z ostatniego wpisu Katarzyny Cichopek, która opublikowała na Instagramie zdjęcie z Rafałem Mroczkiem z planu. Na fotografii są ze sobą bardzo blisko, co sugeruje, że ich relacja się może się rozwinąć.

Tymczasem portal superseriale.se.pl donosi o zmianach w obsadzie serialu. Jak można się było domyślać szczególnie dotyczą one wątku Joasi (Basia Kurdej-Szatan), Michała (Paweł Deląg) i Leszka (Sławek Uniatowski). Jak wiadomo, bohaterka grana przez ciężarną aktorkę, również będzie w ciąży. I to najpewniej Michał będzie ojcem serialowego dziecka. Według informacji portalu, Joasia ma wyjechać na jakiś czas razem z synem, Wojtusiem! A to oznacza, że mogą na dłuższy czas zniknąć z serialu. Czy tak będzie?

Co więcej, wraz z Chodakowską z serialu mają zniknąć i jej mężczyźni - tak Michał (ostatnio Deląg pokazał zdjęcie z innej produkcji), jak i Leszek (Sławek Uniatowski). Jak wiadomo, ten drugi będzie miał wypadek w górach.

Ale to nie wszystko. Jak informują superseriale.se.pl, z "M jak miłość" znikną też kobiety Łukasza Wojciechowskiego (w tej roli Jakub Józefowicz).

Katia nie wróci z Gruzji z ich córeczką Natalią (Zoja Dawicka), a kelnerka Aga (Ina Sobola), która wyjechała w świat także zerwie z nim kontakty - pisze portal.

Nie do końca wiadomo także, co z serialową Anką graną przez Weronikę Rosati. Aktorka przebywa ciągle w Stanach i w związku z pandemią koronawirusa nie mogła przylecieć do Polski. Według portalu, jej bohaterki na pewno nie zobaczymy w nowych odcinkach "M jak miłość" we wrześniu. A co dalej - zobaczymy.

Weronika Rosati ciągle przebywa w USA:

Czekacie na nowej odcinki serialu?

Joasia ma na jakiś czas wyjechać: