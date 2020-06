Kto będzie ojcem dziecka Joanny w "M jak miłość"? Po komentarzu Uniatowskiego fani serialu już wiedzą!

Nowy sezon "M jak miłość" zapowiada się naprawdę emocjonująco! Wszystko wskazuje na to, że Joanna Chodakowska będzie w ciąży, a po nocy spędzonej z Michałem nie wiadomo czyje to będzie dziecko? W końcu jeszcze niedawno była z Leszkiem!

Fani już mają swoje teorie na ten temat, a wymowny komentarz napisał sam Sławomir Uniatowski. Co zdradził aktor na temat ciąży Chodakowskiej?

Kto będzie ojcem dziecka Joanny w "M jak miłość"?

Na oficjalnym koncie serialu na Instagramie pojawiło się zdjęcie zamyślonej Joasi z testem ciążowym w rękach. Pod zdjęciem pojawił się opis, który zapowiada ciążę w nowym sezonie "M jak miłość":

A tymczasem po wakacjach... 😳 - czytamy pod zdjęciem Joanny z testem ciążowym.

Wymowne zdjęcie skomentowała Basia Kurdej-Szatan, jednak to, co dodał Sławomir Uniatowski, który gra postać Leszka wprowadziło niemałe zamieszanie. Aktor zasugerował, że to jego bohater może być ojcem dziecka Chodakowskiej:

Leszek się postarał i ma! 🤷🏽‍♂️😉 - skomentował zdjęcie Joanny z testem ciążowym Sławomir Uniatowski.

A Basia Kurdej-Szatan dodała:

Ulala!

Widzowie serialu mają nadzieję, że to właśnie Leszek Krajewski będzie ojcem dziecka Joanny i para będzie razem, kiedy mężczyzna wróci cało z wyprawy w góry.

oby z Leszkiem a nie z Michałem Pewnie będzie z Leszkiem Byle nie z Michałem.... przecież Michał jest bezpłodny

Niektórzy Internauci podejrzewają, że ojcem dziecka Asi będzie jednak Michał ku wielkiej radości Wojtka, który od początku był przeciwny jej relacji z Leszkiem:

no raczej że z Michałem, bo gdyby to było dziecko Leszka to już dawno miałaby widoczny brzuch Jak z Michałem to Wojtek się ucieszy 😂❤️

W sieci pojawiła się jeszcze jedna teoria, według której to nie jest test należący do Joanny, ale do Zosi!

Obstawiam że to Zosi a nie Asi 😁😅

Spójrzcie na to wymowne zdjęcie! Jak sądzicie, czyje to będzie dziecko?

Ojcem dziecka Joanny będzie Leszek Krajewski?

A może Michał, który do tej pory utrzymywał, że jest bezpłodny!