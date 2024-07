"Klan" niedawno obchodził 20-lecie. W ciągu tych lat wiele gwiazd przewinęło się przez serial, jak i też sporo przestało w nim grać. Kilka gwiazd wybrało definitywne odejście, a więc ich postacie zostały uśmiercone - m.in. Rysio (Piotr Cyrwus) czy Krystyna Lubicz (Agnieszka Kotulanka). Teraz na ten krok zdecydowała się Maria Nikilińska. Aktorka gra w "Klanie" Agatę. Córka Fajkowskiej zdecydowała się odejść z produkcji, a jej bohaterka zostanie uśmiercona. Co się wydarzy? Agata jest w ciąży, niespodziewanie zacznie rodzić i w wyniku komplikacji przy cesarskim cięciu - umrze.

Reklama

Maria Niklińska odchodzi z Klanu

Zobacz: Olga Frycz odchodzi z "M jak Miłość". Wiemy, co się stanie z małżeństwem Ali i Pawła!

Na świat przyjdzie zdrowa dziewczynka i na imię dostanie po mamie - Agatka.

Co wydarzy się dalej? Jak zareagują na tę stratę najbliżsi? Jacek, ojciec małej, zadzwoni do Małgosi (Suzanna von Nathusius), by powiedzieć jej, że ma siostrę oraz przekazać smutną wiadomość. Rodzina zaoferuje pomoc samotnemu ojcu. Tymczasem Wilczyńska zachowywać się będzie tak, jakby jej córka wciąż żyła...

Zobacz także

Zobacz także: Tomek w "M jak miłość" umrze? A pamiętacie inne, zaskakujące śmierci w polskich serialach?

Maria Niklińska robi też karierę muzyczną. W "Klanie" grała z przerwami 19 lat! Ale regularnie grała w serialu od 2010 roku.

Reklama

Maria Niklińska będzie nadal grać w serialu "Na Wspolnej".