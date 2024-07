Kuriozalna, a zarazem dramatyczna scena w "Klanie"! Na Twitterze pojawił się fragment serialu z Jackiem (Tomasz Bednarek) w roli głównej! Bohater telenoweli zaczął narzekać na swój los, a żal i złość przelał na... fileta z kurczaka!

Zawsze musi się coś spieprzyć, jak w domu jest dobrze, to w pracy źle, jak w pracy źle, to boję się, że coś z rodziną się stanie. Nigdy nie może być chwili spokoju, cholerny, złośliwy los, jak długo można to znosić, jak długo? Cieszysz się, cieszysz? No to masz, masz, ja już tak nie chcę, dosyć! - mówił z przejęciem Jacek.