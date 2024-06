Od 17 czerwca możemy śledzić 2. sezon „Rodu smoka”. To oznacza nie tylko nowe intrygi związane z rozpoczęciem wojny domowej, ale również rozwinięcie wątku, niektórych bohaterów.

Wraz z pojawieniem się kilku nowych postaci i szerokiego wachlarza znajomych twarzy powracających do spin-offu „Gry o tron”, po raz kolejny spotkamy się z Wężem morskim, Corlysem Velaryonem.

W poprzednim sezonie Corlys grany przez Steve'a Toussainta przeżywał prawdziwy rollercoaster emocjonalny po wypadku, który wyglądał na śmiertelny. Ostatecznie przetrwał i przyrzekł wierność królowej Rhaenyrze (Emma D'Arcy), co zapowiada kilka krwawych bitew w nadchodzącym z jego udziałem w nowej odsłonie „Rodu smoka”.

Ale poza zbliżającą się wojną Corlys może również cierpieć z powodu przebywania bliżej domu, jeśli chodzi o jego żonę, księżniczkę Rhaenys Targaryen (Eve Best).

W rozmowie wyłącznie dla RadioTimes.com Toussaint powiedział: „Po raz pierwszy dla niego ten niesamowity związek, jaki łączy (przyp. red. - z Rhaenys), ta rzecz, która jest dla niego święta, jest prawdopodobnie zagrożona”.

Chociaż w pierwszym sezonie niemal zginął, w finale Corlys żyje i ma się dobrze, ale kim właściwie jest ta postać? Jakie są jego roszczenia do Żelaznego tronu? Oto wszystko, co wiemy o Wężu morskim.

Kim jest Lord Corlys Velaryon z „Rodu smoka”?

Corlys Velaryon zaczął przemierzać morza już jako chłopiec i uchodził za doskonałego i urodzonego żeglarza.

Po raz pierwszy został kapitanem statku w wieku zaledwie 16 lat, a dobrą reputacją cieszył się już w wieku 23 lat. Obecnie jest szefem floty królewskiej i kapitanem statków.

Przydomek Corlysa „Wąż Morski” wziął się od zaprojektowanego i zbudowanego przez niego statku, który odbył dziewięć rejsów do Essos. To właśnie podczas tych słynnych podróży powiększył swoje bogactwo, przywożąc nowe towary z powrotem do Westeros.

Po zdobyciu majątku poślubił Rhaenys Targaryen (Eve Best), wnuczkę Starego Króla Jaehaerysa Targaryena.

Według Toussaint para jest w rzeczywistości bardzo zakochana, w przeciwieństwie do innych małżeństw z tej serii, które często są zawierane z wygody.

Wcześniej powiedział „The Hollywood Reporter”: „Inną rzeczą, o której rozmawialiśmy pewnego dnia z Eve (przyp. red. - Best, aktorka która gra Rhaenys), jest to, że (przyp. red. - Rhaenys i Corlys) są jedyną parą, którą łączy wyłącznie miłość. On też jej słucha, szuka jej rady”.

Kiedy ojciec Rhaenys zmarł, a Jaehaerys stracił kolejnego następcę Żelaznego tronu, Wielka Rada zwołana przez Starego Króla sprawiła, że księżniczka Rhaenys przeszła na tron na rzecz Viserysa. Zasłynęła jako „Królowa, która nigdy nie była”, ale mimo to Lord Corlys wiernie służy królowi Viserysowi I jako jego Kapitan Statków.

Pomimo tego, że Rhaenys i Corlys już raz zostali wykorzystani, sugerują zjednoczenie rodu Velaryonów i rodu Targaryenów, przedstawiając własną 12-letnią córkę Laenę jako potencjalną narzeczoną dla Viserysa.

Jednak ród Velaryonów po raz kolejny zostaje pogardzony przez ród Targaryenów, a Viserys zamiast tego decyduje się poślubić Alicent Hightower.

Corlys wkrótce bierze sprawy w swoje ręce, jednocząc się z porywczym (i równie pogardzanym) bratem Viserysa, Daemonem Targaryenem (Matt Smith), który wspólnie poprzysiągł przejąć kontrolę nad Stopniami.

Co się stało lordowi Corlysowi Velaryonowi w 1. sezonie „Rodu smoka”?

Sezon 1. zakończył się dość fatalnie dla Lorda Corlysa, który odniósł bardzo poważną ranę w bitwie o Stopnie.

Podczas długiej bitwy lord Corlys został raniony sztyletem w szyję, wypadł za burtę do morza. Później cierpiał na gorączkę krwi, która zabiła wielu jego ludzi.

Choć wielu myślało, że to oznacza koniec Corlysa, w finale 1. sezonu zobaczyliśmy, że faktycznie żyje i ma się dobrze. Stopnie zostały pomyślnie podbite przez Corlysa i Daemona, a Daemon ogłosił się królem tego regionu i Wąskiego Morza.

Corlys sam umieścił koronę na głowie Daemona, więc przechodząc do 2. sezonu, wydaje się dość jasne, że Corlys stoi po stronie Targaryenów.

W rozmowie wyłącznie dla RadioTimes.com o tym, gdzie spotkamy go w sezonie 2., Toussaint powiedział: „Cóż, minęło około 10 dni od zakończenia sezonu 1. i rozpoczęcia sezonu 2. I tak jest w przypadku Corlys, dla nich obojga, ale na pewno dla Corlys, oni wciąż opłakują stratę Luke'a”.

„Corlys wciąż dochodzi do siebie po ranie, której doznał w odcinku 8. Wciąż dochodzi do siebie po tym, a ja nadal chodzę o lasce. A jego statek jest w opłakanym stanie. Dlatego chcę się pospieszyć, aby to naprawić, aby mógł tam wrócić i prowadzić swoich ludzi w nadchodzącej wojnie, a także musieć stawić czoła pewnym ciemnym chmurom na horyzoncie z powodu przeszłych występków”.

Kim jest Steve Toussaint?

Aktor jest znany z takich produkcji jak „Zmokłe psy”, „Mały topór”, „Before We Die”, „Masters of Love”, „Deep Water”, „Pine Gap”, „Stacja Berlin”, „Banana”, „Tutanchamon”, „Asylum”, „Książę Persji: Piaski czasu”, „Kroniki mutantów”, „Splątane linie życia” czy też „Szalony lot”.

Gościnnie Toussaint pojawił się w serialach „Bo to grzech”, „Doktor Who”, „Fortitude”, „Upstart Crow”, „CSI: Kryminalne zagadki Miami”, „Lekarze”, „Szpital Holby City” oraz „Morderstwa w Midsomer”.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.