17 czerwca „Ród smoka” wrócił z 2. sezonem. Widzów czeka krwawa i bezlitosna wojna domowa, czyli Taniec Smoka. Nowe odcinki przyniosą nie tylko wiele wydarzeń, ale również niewidzianych wcześniej bohaterów. Wśród debiutujących postaci znajdzie się m.in. Hugh Hammer.

Chociaż uwaga fanów mogła być skupiona na brutalnej scenie „Syn za syna”, Hugh Hammer pojawił się już na krótko w pierwszym odcinku 2. sezonu. To dopiero początek jego historii. Wiemy już, że stanie się ważną postacią dla całej serii.

Grany przez Kierana Bewa, pojawił się w Królewskiej Przystani przed królem Aegonem Targaryenem (Tom Glynn-Carney), aby reprezentować kowali.

Kim jest Hugh Hammer z „Rodu smoka”?

Hugh Hammer to kowal, który pojawia się przed królem Aegonem Targaryenem i prosi o zapłatę kowalom przed wykonaniem broni.

Mówi Aegonowi: „Wszyscy kowale są dumni, że mogą wspierać twoją sprawę przeciwko Rhaenyrze. Ale koszty żelaza wzrosły. Samotny Skorpion, (przyp. red. - broń artyleryjska dalekiego zasięgu), powstaje tygodniami. Krótko mówiąc, mamy trudności. Moglibyśmy mieć monetę koronną przed rozpoczęciem pracy, przyniosłoby to wielką ulgę”.

Ku konsternacji Otto Hightowera (Rhys Ifans), Aegon spełnia prośbę Hugh, argumentując, że potrzebuje „małych ludzi” w nadchodzącej wojnie.

To ostatni raz, gdy widzimy Hugh Hammera w odcinku otwierającym 2. sezon „Rodu smoka”, ale przed nami jeszcze wiele więcej.

Podczas Tańca Smoków Hugh dosiada Vermithora, starszego smoka, którego spotkaliśmy w pierwszym sezonie „Rodu smoka”, na którym kiedyś dosiadał król Jaehaerys I Targaryen. Następnie walczy po stronie Czarnych w bitwie.

Jednak w książce Hugh mieszka na Smoczej Skale, podczas gdy w serialu widziano go w Królewskiej Przystani, co być może sugeruje odejście od historii opisanej w powieści.

Później Hugh otrzymuje tytuł szlachecki, ale podczas pierwszej bitwy pod Tumbleton on i Ulf White, znani jako Dwóch Zdrajców, uciekają na stronę Zielonych. Hugh ma później ambicje zostać królem, ale spotyka go śmierć przed drugą bitwą pod Tumbleton, gdy zostaje zabity przez ser Jona Roxtona.

Kim jest aktor Kieran Bew?

Bew będzie rozpoznawalny przez fanów dzięki różnym rolom, zwłaszcza w brytyjskiej telewizji. Zagrał w takich produkcjach jak „Wojownik”, „Rellik”, „Kłamstwa”, „Beowulf: Powrót do Shieldlands” czy „Demony da Vinci”.

Gościnnie Kieran Bew wystąpił w odcinku „Oxygen” z 2017 roku w „Doctor Who”.

