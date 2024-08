Najnowsza produkcja Marvela „Deadpool & Wolverine” bije rekordy. Wygląda na to, że film z Hugh Jackmanem i Ryanem Reynoldsem będzie ratunkiem dla studia, które w ostatnim czasie zaliczyło sporo wpadek i nadal odkopuje się z negatywnych recenzji.

Oczywiście „Deadpool i Wolverine” przyciągnął widzów przede wszystkim za sprawą dwóch głównych bohaterów. Logan i Wade to postaci uwielbiane przez fanów Marvela. Jednak w najnowszym filmie studia pojawiają się także nowe twarze, które mogą budzić zainteresowanie. Pan Paradoks i Cassandra Nova porządnie namieszają.

Emma Corrin znana z roli księżnej Diany z „The Crow” wcieliła się w postać o imieniu Cassandra Nova. Kobieta okaże się bardzo poważnym i niebezpiecznym wyzwaniem dla Wolverine’a i Deadpoola. W najnowszej produkcji Marvela zobaczymy kilka mocnych scen z jej udziałem.

Kim jest Cassandra? Poniżej znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć o tej postaci i jej skomplikowanych relacjach z bohaterami Marvela.

Kim jest Cassandra Nova z „Deadpool & Wolverine”?

Cassandra Nova to siostra bliźniaczka założyciela X-Menów, Charlesa Xaviera. Profesora X w filmach najczęściej grał Patrick Stewart, ale w jego rolę wcielał się również James McAvoy.

Ważną informacją jest, że Cassandra Nova to „mummudrai”, czyli duch, który nie posiada własnego ciała, dlatego przejmuje inne i występuje w roli pasożyta. Wykorzystuje moce, którymi dysponuje profesor Charles Xavier.

W komiksach profesor X rozpoznał złą naturę swojej siostry i zabił ją, gdy oboje byli w łonie matki. Cassandra urodziła się martwa, jednak przetrwał mummudrai, któremu udało się przejąć część mocy Xaviera. Dzięki nim duch przetrwał i stworzył dla siebie ciało. Później Nova zajmuje się poszukiwaniem zemsty na bracie.

Cassandrę możemy uznać za cień Charlesa Xaviera. Profesor X dąży do czynienia większego dobra i szerzenia pokoju między mutantami a ludźmi, Nova skupia się przede wszystkim na niszczeniu.

Czego możemy spodziewać się po Cassandrze w „Deadpool i Wolverine”? Choć to może być dla was zaskoczenie, reżyser Shawn Levy poprosił Corrin, by nie myślała o swojej bohaterce jako o złej postaci.

Corrin zdradziła na łamach „The Gurdian”: „Pomyślałam: Co? Serio? Po tym wszystkim?”

Levy’emu zależało jednak, żeby Corrin zagrała Cassandrę z nieprzewidywalnością. Corrin również powiedziała, że Gene Wilder jako Willy Wonka i Christoph Waltz jako nazistowski oficer w „Bękartach wojny” byli dla niej inspiracjami.

Czy Cassandra Nova z „Deadpool & Wolverine” jest mutantką?

Teoretycznie nie! Cassandra Nova była mummudrai, czyli duchem pozbawionym ciała, pasożytującym na innych, obdarzonym mocą Charlesa Xaviera.

Kto gra Cassandrę Novę w „Deadpool & Wolverine”?

W „Deadpool & Wolverine” Emma Corrin występuje jako Cassandra Nova.

Młoda brytyjska aktorka zdążyła już zdobyć popularność dzięki rolom w takich produkcjach jak „The Crown”, „Morderstwo na końcu świata”, „Kochanek Lady Chatterley”, „Mój policjant”, „W żałobie w drogę”, „Niepokorna miss”. Na początku 2025 roku zobaczymy ją w głośnym horrorze Roberta Eggersa „Nosferatu”.

Gościnnie Corrin wystąpiła w serialach „Pennyworth” oraz „Grantchester”. Biorąc pod uwagę fakt, że aktorka ma dopiero 28 lat, możemy wróżyć jej naprawdę interesującą kaierę.

