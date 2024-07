W 2. sezonie „Rodu smoka”, wszystkie oczy będą zwrócone na drugiego syna, Aemonda Targaryena, granego przez Ewana Mitchella.

Syn zmarłego króla Viserysa i Alicent Hightower został nam przedstawiony już w sezonie 1. Wówczas po raz pierwszy w tę rolę wcielił się Leo Ashton. Ewana Mitchella natomiast oglądamy w dorosłej postaci Aemonda.

Zaciekły wojownik Aemond jest młodszym bratem króla Aegona Targaryena (Tom Glynn-Carney) – ale stał się jeszcze ważniejszy dla historii w finale 1. sezonu, kiedy zabił syna Rhaenyri Targaryen (Emma D'Arcy), Lucerysa Velaryona.

Mógł to być wypadek, a bardziej działanie jego smoka Vhagara, nad którym nie potrafił zapanować. To krwawe zakończenie pozostawiło nas w przekonaniu, że wojna domowa jest nieunikniona i rozpocznie się długo wyczekiwany przez fanów historii Taniec Smoków, być może zwiastując początek końca dynastii Targaryenów.

W rozmowie z RadioTimes.com na temat niepewnej sytuacji Aemonda na początku drugiego sezonu Mitchell powiedział: „Czuje wiele rzeczy. Opuścił królestwo w bardzo trudnej sytuacji”.

„Stanął przed wyborem. Możesz albo wrócić do domu, do Królewskiej Przystani i powiedzieć jego matce, że popełnił błąd, że pozwolił, aby emocje wzięły nad nim górę, a czyniąc to, zda się na łaskę Rhaenyry. Albo może wrócić do Królewskiej Przystani i zażądać zabójstwa, że tak powiem, zachowując twarz”.

„A robiąc to, stanie się najbardziej poszukiwanym człowiekiem w królestwie. Nie ma odwrotu od tego, co zrobił na niebie nad Końcem Burzy”.

Kim więc jest książę Aemond i kto gra go w drugim sezonie „Rodu smoka”?

Kim jest książę Aemond Targaryen w „Rodzie smoka”?

Książę Aemond Targaryen jest drugim synem króla Viserysa I Targaryena i królowej Alicent Hightower.

Jest także młodszym bratem księcia Aegona Targaryena i księżniczki Helaeny Targaryen (Phia Saban) oraz młodszym przyrodnim bratem księżniczki Rhaenyry Targaryen (Emma D'Arcy).

Jest utalentowanym wojownikiem, trenował pod okiem ser Cristona Cole’a (Fabien Frankel) i Maesterów i pomimo tego, że uważa swojego starszego brata za gorszego, jest niezwykle lojalny. Oczekuje się, że w sezonie 2. będzie doradcą swojego brata, gdy Zieloni będą przygotowywać się do nieuniknionej wojny.

Mitchell dodał dla RadioTimes.com: „Aemond to drugi syn, jest zapasowym, a obowiązkiem rezerwowego jest walczyć na wojnie. Jest więc całkowicie pod rozkazami swojego brata. Jedną z usprawiedliwiających cech Aemonda jest to, że jest jest bezgranicznie lojalny. Będzie miał wsparcie swojej matki, będzie miał wsparcie swojego brata. Myślę, że Aemond wie, że wojna jest nieunikniona i upewni się, że wyjdzie na bohatera wojennego”.

Aemond jest impulsywny i emocjonalny – coś, co może działać przeciwko niemu. Jednak my, jako widzowie, wiemy, że zabicie Lucerys było wypadkiem.

Jeśli chodzi o wpływ, jaki to będzie miało na Aemonda w sezonie 2., Mitchell dodał: „Miło jest znaleźć ciemną stronę Aemonda w sezonie 2. W ostatnim odcinku sezonu 1. podoba mi się także ten moment, ta twarz pełna żalu, to był moment, który dzielili tylko Aemond i publiczność”.

„Więc wchodząc do sezonu 2., wiesz, żałuje tego momentu. Rozpoczyna się efekt domina, który może doprowadzić do Tańca Smoków. Więc w sezonie 2. zobaczysz, że ta strona może ujawnić się ponownie. A może po prostu zmiażdżyliśmy go, może już go nie ma”.

Jako dziecko Aemond jest wyśmiewany przez swojego starszego brata Aegona i siostrzeńców, księcia Jacaerysa Velaryona (Leo Hart, Harry Collett) i księcia Lucerysa Velaryona (Harvey Sadler, Elliot Grihault) z powodu braku smoka.

Alicent jest zaniepokojony obsesją Aemonda na punkcie zdobycia latającej bestii.

Książę był obowiązkowym i ponurym dzieckiem w przeciwieństwie do swojego optymistycznego i łobuzerskiego starszego brata Aegona. Aemond został przeszkolony w walce pod okiem osobistego opiekuna swojej matki, ser Cristona Cole’a.

Ostatecznie w siódmym odcinku serii Aemondowi udaje się dosiąść największego smoka na świecie, Vhagara, co pomaga mu stać się jednym z najstraszniejszych wojowników Tańca Smoków.

Jednak jego decyzja o dosiadaniu smoka zmarłej Lady Laeny Velaryon prowadzi do konfrontacji z jego siostrzeńcami Velaryona i zaciekłej walki, która kończy się wycięciem oka Aemonda przez Lucerysa.

W odpowiedzi Alicent chce za karę wyciąć jedno oko Lucerysowi, ale Viserys na to nie pozwala.

Aemond uważa jednak, że utrata oka i zyskanie smoka to uczciwy interes – a jego dziadek , ser Otto Hightower (Rhys Ifans), zgadza się z tym.

W następstwie Aemond nosi przepaskę na oku i staje się jednym z bardziej charyzmatycznych wojowników w domu Targaryenów.

W ósmym odcinku Aemond jest obecny, gdy Rhaenyra i jej rodzina przybywają do Czerwonej Twierdzy, aby bronić rodzinnych roszczeń Lucerysa do Driftmarku przeciwko ser Vaemondowi Velaryonowi (Wil Johnson).

Podczas uczty wydanej po wydaniu wyroku przez Viserysa na korzyść Lucerysa, Aemond wznosi toast za swoich siostrzeńców, nazywając ich „Silnymi” chłopcami, odnosząc się do ich nieślubnego ojcostwa jako synów ser Harwina Stronga (Ryan Corr), co wywołuje dalsze napięcie.

Po starciu pomiędzy synami Alicenta i Rhaenyry, Aemond spogląda na swojego wuja, księcia Daemona Targaryena (Matt Smith).

Wreszcie, w finale sezonu, Aemond goni Lucerysa na Vhagarze na niebie nad Końcem Burzy, zabijając młodego Księcia Targaryenów i pozornie rozpoczynając wojnę domową.

Kto gra księcia Aemonda Targaryena w „Rodzie smoka”?

W sezonie 2. Aemonda Targaryena gra Ewan Mitchell. Jednak nie jest on jedynym aktorem, który kiedykolwiek grał Księcia.

Ewan Mitchell

Ewan Mitchell w „Rodzie smoka” wciela się w księcia Aemonda Targaryena jako dorosłego.

Aktor pojawia się od odcinka 8 i kontynuuje tę rolę w sezonie 2.

Aktor jest znany z ról w takich produkcjach jak „Upadek królestwa”, „Saltburn”, „Świat w ogniu: Początki”, „Salad Days”, „High Life”, „Po prostu Charlie”, The Halcyon”.

Gościnnie widzowie mogli go zobaczyć w takich serialach jak „Lekarze”, „Grantchester” oraz „Trigger Point: Stan zagrożenia”.

Leo Ashton

Leo Ashton wcielił się już wcześniej w postać księcia Aemonda Targaryena jako dziecka w House of the Dragon.

Aktor pojawia się w odcinkach 6 i 7.

Młody aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Red Rose” oraz „The Bay”. Prawdopodobnie to dopiero początek jego kariery.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.