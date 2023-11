1 z 5

A to niespodzianka! Choć właściwie, fani "Barw Szczęścia", nie mają powodów do radości. Z serialu, jak podaje "Świat Seriali", znika Kasia Glinka! Ale czy na stałe? Co się stanie z jej bohaterką, Kasią Górką? Znamy szczegóły!

Kasia Glinka znika z "Barw Szczęścia"

W "Barwach Szczęścia" dzieje się coraz więcej! Już wiemy, że z produkcją definitywnie pożegna się Katarzyna Zielińska, czyli Marta Walawska. Teraz czas na Kasię Glinkę. Na szczęście gwiazda nie odchodzi na stałe, a tylko bierze urlop od serialu. Co z jej postacią? Zobaczcie na kolejnych stronach naszej galerii!

