- Kochani! Nadszedł czas, żeby wszystkim wspaniałym widzom Barw Szczęścia powiedzieć KOCHAM WAS I DZIĘKUJĘ, ŻE PRZEZ TE 10 LAT BYLIŚCIE ZE MNĄ. W tym tygodniu zobaczycie moje ostatnie sceny. To był magiczny czas z Wami. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć przy nowych wyzwaniach filmowych, serialowych i teatralnych. W Was cała moja siła. Dziękuję za każdy dzień przed telewizorem. Trochę tego było. To co? Czas na jakieś nowości? Obiecajcie, że będziecie ze mną - napisała Katarzyna Zielińska na Instagramie.