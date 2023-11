Kasia Cichopek w ciąży?! To pierwsza myśl, która przychodzi nam do głowy, kiedy widzimy nowe zdjęcie gwiazdy dodane przez nią na Instagram. Oczywiście nie jest to prawda, bo w ciąży nie jest Kasia Cichopek, a grana przez nią postać Kingi Zduńskiej.

Reklama

Moje Chłopaki, stęskniłam się po wakacjach. Pozdrawiamy z planu. Nagrywamy , działamy, baterie naładowane @mjakmilosc.official#mjm#onset#krecimy#workinghard#lovemyjob#myboys#filmfamily - podpisała nowe zdjęcie Kasia Cichopek.

Jak dowiedzieliśmy się jeszcze przed wakacjami, w nowym sezonie "M jak miłość" Kinga i Piotrek spodziewają się... bliźniaków! Będzie to szok dla nich obojga.

Zobacz także: Serial Roku 2018 - wielki plebiscyt magazynu magazynu "Party"

Co nowego w "M jak miłość"?

Co jeszcze w nowym sezonie "M jak miłość"? Pierwszy odcinek najnowszej odsłony serialu zostanie wyemitowany 3 września. Joasia będzie całować się z przystojnym sąsiadem, roztrzęsiona Iza będzie próbowała wyrwać się z rąk Artura i wygląda na to, że będzie miała poważny wypadek samochodowy! To będzie wyjątkowy sezon "M jak miłość"!

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Kasia Cichopek pochwaliła się zdjęciem z ciążowym brzuszkiem.

Reklama

Jeszcze przed wakacjami dowiedzieliśmy się co czeka nas w odcinkach w nowym sezonie.