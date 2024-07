Lucjan Mostowiak umrze? Co się stanie z seniorem rodu Mostowiaków z popularnego serialu "M jak miłość" po śmierci Witolda Pyrkosza? To pytanie od dawna zadają sobie wszyscy fani postaci Lucjana. Witold Pyrkosz zmarł 22 kwietnia w wieku 90 lat. Od tej pory wszyscy zastanawiają się, co stanie się z jego postacią. Rąbka tajemnicy uchylił serialowy Marek, czyli syn Lucka Mostowiaka.

Reklama

Zobacz też: Kacper Kuszewski, serialowy syn Pyrkosza, pożegnał aktora "Nie krytykował nas, nie pouczał" PIĘKNE PRZEMÓWIENIE!

Co powiedział Kacper Kuszewski? Posłuchajcie!

Zobacz także

Kacper Kuszewski już wkrótce w towarzystwie m.in. Elżbiety Romanowskiej, Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej i Adam Fidusiewicza zadebiutuje w improwizowanym show. "W-arte! Impro Show" odbędzie się już 20 i 21 maja w warszawskim klubie Rejs.

Polecamy: Gwiazdy "M jak miłość" na pogrzebie Witolda Pyrkosza! Wzruszające pożegnanie kolegi i mistrza...

Kacper Kuszewski opowiedział o pracy nad serialem "M jak miłość" po śmierci Witolda Pyrkosza.

AKPA

Co się stanie z Lucjanem Mostowiakiem?