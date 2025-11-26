Dominika Ostałowska prezentuje najnowszą, aktorską kreację na potrzeby sztuki "Nieśmiała Dżokejka" w reżyserii Roberta Bolesto. Gwiazda podczas próby medialnej zapozowała w sięgających do pasa, falowanych włosach. W takiej wersji fani "M jak miłość" jeszcze jej nie widzieli. Zobaczcie koniecznie.

Dominika Ostałowska podbiła serca widzów "M jak miłość"

Dominika Ostałowska przez wiele lat była nieodłączną częścią serialu „M jak miłość”, wcielając się w postać Marty Mostowiak. Jej bohaterka towarzyszyła widzom przez dekady, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji. Po 27 latach obecności na ekranie Ostałowska niespodziewanie ogłosiła, że żegna się z serialem, kończąc tym samym swoją wieloletnią przygodę z kultową produkcją, która przyniosła jej ogromną popularność i sympatię widzów.

Mimo że to rola w "M jak miłość" przyniosła jej sławę, Dominika Ostałowska od lat jest również cenioną aktorką teatralną i filmową. Jej kariera obejmuje różnorodne projekty, w których pokazuje szeroki zakres swojego talentu aktorskiego. Prywatnie aktorka jest matką syna Huberta, którego ojcem jest aktor Hubert Zduniak.

Dominika Ostałowska przeszła metamorfozę

Dominika Ostałowska zaprezentowała swoją najnowszą aktorską odsłonę w spektaklu "Nieśmiała Dżokejka" w reżyserii Roberta Bolesto. Podczas medialnej próby aktorka pojawiła się w zupełnie nowej wersji - jej włosy, sięgające pasa, ułożone były w delikatne fale, a do tego dobrano nietuzinkową stylizację, która podkreślała charakter postaci. To zupełnie inny wizerunek niż ten, który znają fani serialu "M jak miłość".

W takiej wersji Dominika Ostałowska jeszcze nie była pokazywana w mediach, co wywołało spore zainteresowanie wśród jej wielbicieli. Aktorka prezentowała się niezwykle efektownie, a nowa fryzura i kostium dodawały jej teatralnej ekspresji. Z pewnością warto zobaczyć tę metamorfozę na żywo, aby w pełni docenić jej aktorską przemianę.

Dominika Ostałowska przeszła metamorfozę fot. Aliaksandr Valodzin/East News

