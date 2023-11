O powrocie Joanny Koroniewskiej do „M jak miłość” media rozpisywały się już wielokrotnie. Niedawno pojawiły się nawet informacje, że aktorka nie zgodziła się wrócić, ponieważ otrzymała za małą stawkę za dzień zdjęciowy. Teraz gwiazda w wywiadzie wyznała, że ona nie zamierza wracać do tej roli, ale w serialu może pojawić się nowa Małgosia! Zaskakujące, kogo aktorka widziałaby w tej roli!

Reklama

Postać Małgosi wróci do "M jak miłość"?

Joanna Koroniewska przez długi czas była gwiazdą „M jak miłość”. W serialu grała przez 13 lat, a co za tym idzie, widzowie już zdążyli się przyzwyczaić do granej przez nią postaci. Aktorka wielokrotnie deklarowała, że nie zamierza wracać do roli.

Dla mnie ta rola nie była rolą, która mnie w jakikolwiek sposób pasjonowała, wręcz przeciwnie - denerwowała mnie bardzo - powiedziała aktorka w wywiadzie dla jastrzabpost.pl.

Gwiazda dodała, że nie planuje powrotu do serialu, ale być może już niedługo zobaczymy inną aktorkę w roli Małgosi:

Nie mam takich myśli. Myślę, że widzowie są tak stęsknieni za postacią Małgosi, że produkcja w końcu wstawi tam kogoś. Powiem szczerze, że ja nigdy nie powiem "nigdy", ale to jest zamknięty etap w moim życiu (...) - dodała Joanna Koroniewska

Kto zdaniem Joanny Koroniewskiej sprawdziłby się w roli Małgosi?

Gwiazda zdradziła, że jej zdaniem idealną kandydatką do roli Małgosi byłaby...

Szkoda, że Baśka jest już zajęta, bo Kurdej-Szatan na pewno by się sprawdziła. Nie wiem, nie pomyślałam o tym. Wydaje mi się, że jest tyle fantastycznych aktorek w kraju, że na pewno któraś sobie z tym poradzi - wyznała Joanna Koroniewska.

Fakt, że postać Małgosi w "M jak miłość" nie została uśmiercona oznacza, że scenarzyści zostawili jej możliwość powrotu. Ten wątek jest bardzo interesujący dla widzów i z pewnością byliby ciekawi, co tak naprawdę działo się z Małgosią i czy możliwy jest jej powrót do zdrowia. Aktualnie wiadomo, że przebywała w szpitalu psychiatrycznym w USA i nie chciała kontaktować się z rodziną.

Czy produkcja faktycznie podejmie decyzję o jej powrocie?

Basia Kurdej-Szatan według Asi świetnie by ją zastąpiła

Instagram