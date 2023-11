Reklama

Widzowie „M jak miłość” cieszyli się, że Joanna Koroniewska w końcu wróci do serialu. Minęło już sześć lat, odkąd ostatni raz widzieliśmy serialową Małgosię Chodakowską. Ale wszystko wskazuje, że aktorka nie zamierza wrócić już do roli. Według najnowszych doniesień, wszystko przez propozycję finansową, jaką otrzymała. Okazała się dla niej zdecydowanie za niska! Zobaczcie, jaką kwotę odrzuciła Joanna Koroniewska... Czy to faktycznie tak mało?

Zobacz: Joanna Koroniewska wraca do gry! Pojawi się w hitowym serialu Polsatu!

Joanna Koroniewska nie wróci do M jak miłość?

Jeszcze niedawno prawdopodobieństwo powrotu Koroniewskiej do serialu wydawało się naprawdę duże. Gwiazda pojawiła się na imprezie urodzinowej z okazji 18. urodzin "M jak miłość" i już wtedy podkreślała, że nigdy nie mówiła, że jej powrót do roli Małgosi jest niemożliwy.

Jak dowiedział się Super Express, ze strony produkcji „M jak miłość” padła w końcu propozycja, jednak wynagrodzenie za dzień zdjęciowy było dla aktorki zdecydowanie za niskie. Jak pisze tabloid, Joanna Koroniewska miała otrzymywać 1-1,5 tys. zł za jeden dzień spędzony na planie. W efekcie gwiazda zrezygnowała i przyjęła drugą propozycję od konkurencyjnej stacji. Już wkrótce zobaczymy ją w serialu Polsatu - „Ślad”.

Czy jest jeszcze szansa?

Choć aktorka nie zdecydowała się na powrót, nic straconego! W końcu scenarzyści nie uśmiercili postaci Małgosi Chodakowskiej i nadal istnieje możliwość, że zobaczymy jeszcze jej serialowe losy. Jak podaje Super Express:

Furtka wciąż pozostaje otwarta - zdradza Super Express.

Sądzicie, że w końcu produkcja zaproponuje większą kwotę za dzień zdjęciowy i Joanna Koroniewska wróci do „M jak miłość”?

Joanna Koroniewska na 18. urodzinach "M jak miłość"

East News

Joanna Koroniewska z córką na spacerze

Reklama

Joanna Koroniewska z córką