Reklama

Joanna Koroniewska kilka lat temu zniknęła z "M jak miłość", ale fani co jakiś czas się o nią upominają. Serialowa Małgosia Chodakowska przecież nie umarła i jej powrót do produkcji jest możliwy!

Niedawno nawet Małgorzata Pieńkowska, czyli ekranowa siostra Gosi apelowała do niej, by wróciła do pracy. Zobacz: Joanna Koroniewska jednak wróci do "M jak miłość"? Jest komentarz jej serialowej siostry!

Aktorka w końcu opublikowała dosadny wpis i dała widzom do zrozumienia, że NIGDY nie wróci do "M jak miłość". Zapomniała o tamtej roli i nie chce już być częścią rodziny Mostowiaków.

Kolejny raz otrzymuję dużo wiadomości o moim rzekomym powrocie do serialu „M jak miłość”- zawsze będzie mi niezmiernie bliski i wszyscy jego twórcy, dziękuję za wiele ciepłych słów skierowanych w moim kierunku. Nie wracam. Jednak pamiętajmy, każdy koniec ma też swój początek. Miejmy nadzieję, że równie ekscytujący. I tym optymistycznym akcentem życzę wszystkim miłego tygodnia - czytamy w jej oświadczeniu.

fot: Instagram

Fani tęsknią za Małgosią, ale aktorka nie planuje powrotu do "M jak miłość".

Mat. promocyjne

Wielka szkoda! Aktorka skupia się jednak teraz na rodzinie - niedawno jej córeczka, Janina, przyjęła pierwszą komunię świętą.

Zobacz: Rodzinne zdjęcia z komunii córki Joanny Koroniewskiej!