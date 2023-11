Joanna Koroniewska wróci do "M jak miłość"? To pytanie już od kilku lat zadają sobie fani wielkiego hitu TVP. Widzowie serialu wciąż mają nadzieję, że aktorka znów pojawi się na planie i zagra Małgosię Mostowiak. I chociaż sama gwiazda już jakiś czas temu zdementowała plotki o ewentualnym powrocie do "M jak miłość" to okazuje się, że jej serialowa siostra wciąż wierzy, że aktorka zmieni zdanie! Co o Joannie Koroniewskiej powiedziała Małgorzata Pieńkowska?

Małgorzata Pieńkowska wspomina współpracę z Joanną Koroniewską

Małgorzata Pieńkowska w rozmowie z Faktem opowiedziała o współpracy z Joanną Koroniewską na planie "M jak miłość". Aktorka nie ukrywa, że chciałaby znów zagrać z serialową Małgosią.

Bardzo bym chciała, żeby Joasia wróciła. Oj, tak... Jak jeszcze grałyśmy razem, miałyśmy świetny kontakt. To jest bardzo twórcza, fajna dziewczyna. Świetnie się rozwijała w swojej karierze. Tak sobie myślę, że dobrze, że czasami są przerwy w pracy, bo nie jesteśmy maszynami. Ale czas, żeby wróciła!- przyznała w rozmowie z Faktem.

Niestety, w tej sprawie Joanna Koroniewska wciąż nie zmieniła zdania. Zaledwie kilka dni temu na jej profilu na Instagramie pojawiło się pytanie, czy zamierza wrócić do "M jak miłość". Odpowiedź gwiazdy była krótka - NIE!

Żałujecie, że Joanna Koroniewska nie planuje powrotu do "M jak miłość"? Myślicie, że w przyszłości aktorka zmieni zdanie?

Joanna Koroniewska nie planuje powrotu do "M jak miłość".

Małgorzata Pieńkowska wciąż ma nadzieję, że Joasia zmieni zdanie.