Robert Eggers to jeden z reżyserów, którzy wprowadzili nową jakość w gatunku współczesnych horrorów. Jego poprzednie filmy „Wiking” i „Lighthouse” zebrały świetne recenzje, a Eggers szybko stał się jednym z ulubionych twórców fanów grozy. Teraz wraca z remakiem „Nosferatu”.

Napisany i wyreżyserowany przez Eggersa „Nosferatu” odnosi się oczywiście do kultowego już horroru z 1922 roku, który opowiada o wampirze żerującym na żonie swojego agenta nieruchomości.

W nowym zwiastunie widzimy córkę Johnny'ego Deppa, Lily-Rose Depp, która wciela się w modlącą się Ellen Hutter. „Przyjdź do mnie”, mówi ze łzami w oczach, zanim ukryty napastnik chwyta ją za gardło.

W niesamowitym zwiastunie widać gwiazdorską obsadę filmu. W „Nosferatu” zagrali Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson i Emma Corrin.

Zwiastun "Nosferatu" Roberta Eggersa

Wiemy już, kto zagrał tytułowego wampira. To Bill Skarsgård wcielił się w rolę tajemniczego stwora, ale pełny obraz hrabiego Orloka jak na razie nie został ujawniony. W zwiastunie widzimy jedynie zarysowaną sylwetkę tej postaci.

„To było jak wyczarowanie czystego zła”, Skarsgård powiedział „Esquire” o obsadzeniu się w tej roli. „Zajęło mi trochę czasu, zanim otrząsnąłem się z demona, który został we mnie wyczarowany”.

Według opisu filmu „Nosferatu” to „gotycka opowieść o obsesji pomiędzy nawiedzoną młodą kobietą a zakochanym w niej przerażającym wampirem, wywołującym niewypowiedziany horror”.

Lily-Rose Depp wciela się w Ellen Hutter, kobietę, na punkcie której Nosferatu ma obsesję. Natomiast Hoult wciela się w męża Hutter, Thomasa - agenta nieruchomości nieświadomego tożsamości swojego nowego klienta.

Premiera filmu w Stanach Zjednoczonych zaplanowana jest na Boże Narodzenie, ale w Polsce premiera planowana jest na styczeń 2025 roku.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.