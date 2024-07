Niecałe trzy miesiące przed premierą opublikowano drugi zwiastun „Joker: Folie a deux”. Może jeszcze bardziej rozbudzić apetyt widzów. Czeka nas niesamowity popis aktorstwa Joaquina Phoenixa i Lady Gagi?

W nowym zwiastunie widzimy Joaquina Phoenixa i Lady Gagę śpiewających oraz tańczących. Widzimy, jak Joker dołącza do Harley Quinn razem wykonują słynny utwór „Get Happy” Judy Garland.

Możemy jeszcze bliżej przyjrzeć się burzliwemu, szalonemu romansowi Jokera i Harley Quinn. „Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Jokera, kiedy cię zobaczyłam, po raz pierwszy w życiu nie czułam się już taka samotna”, mówi dziewczyna grana przez Lady Gagę.

Później mówi: „Możesz zrobić, co chcesz, jesteś Jokerem”.

Nowy zwiastun „Joker: Folie a deux”

W jednej ze scen pokazanych w zwiastunie „Joker: Folie a deux” widzimy jak dwójka głównych bohaterów stoi razem na scenie. W pewnym momencie Joker stwierdza: „Wydaje mi się, że nie dajemy ludziom tego, czego chcą…”.

Harley Quinn odpowiada mu: „W porządku, kochanie, dajmy ludziom to, czego chcą”.

Zwiastun nowego filmu Todda Phillipsa zdradza też, że czeka nas sporo przemocy i brutalnych scen. Wiele wskazuje na to, że prawdziwego potwora w Jokerze zobaczymy w drugiej części.

Świadczy o tym też fakt, że „Joker: Folie a deux” otrzymał ocenę R od stowarzyszenia Motion Picture Association. Prawdopodobnie jest to spowodowane właśnie obecną w filmie przemocą, seksualnością oraz nagością. To oznacza, że do kin będą mogli wybrać się jedynie widzowie dorośli.

Oprócz Joaquina Phoenixa, który ponownie wcieli się w tytułowego bohatera oraz Lady Gagi, która wcieli się w jego szaloną kochankę, w filmie występują także Zazie Beetz („Deadpool 2”, „Dziewięć dni”), Catherine Keener („Amerykańska zbrodnia”, „Wszystko za życie”), Harry Lawtey („Branża”, „Bielmo”) i Brendan Gleeson („Duchy Inisherin”, „Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj”). Za reżyserię - podobnie jak w przypadku pierwszej części - odpowiada Todd Phillips („Joker”, „Kac Vegas”, „Rekiny wojny”).

Choć jak na razie szczegóły dotyczące fabuły pozostają tajemnicą, „Variety” wcześniej informowało, że film w dużej mierze przypomina przeważnie musical i będzie zawierał co najmniej 15 reinterpretacji bardzo znanych piosenek. Jedną z nich jest„That’s Entertainment” z musicalu „Wszyscy na scenę” z 1953 roku.

Streszczenie mówi nam: „Po zamordowaniu Murraya Franklina na żywo w telewizji Arthur Fleck zostaje osadzony w szpitalu stanowym Arkham, gdzie spotyka Harleen Quinzel”.

„Obydwoje zakochują się w sobie do szaleństwa i doświadczają niesamowitych złudzeń, podczas gdy zwolennicy Flecka rozpoczynają ruch mający na celu uwolnienie go z Arkham. Ostatecznie daje to początek niebezpiecznego dla obywateli imperium zbrodniczego klauna”.

Tymczasem bystrzy widzowie zauważyli, że w filmie prawdopodobnie pojawi się kultowy bohater DC, Harvey Dent (Dwie twarze), po tym jak w napisach przypisywano mu linię dialogu w nowym zwiastunie.

„Joker: Folie a deux” pojawi się w polskich kinach 4 października 2024 roku.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.