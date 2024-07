1 z 7

Iga Krefft, czyli Ula Mostowiak z "M jak miłość" wyrosła na piękną kobietę. Dziewczyna do obsady serialu dołączyła jako 12-latka, która na oczach widzów rozkwitała. Dzisiaj ma 20 lat i przyciąga uwagę! Jej zdjęcia możemy zobaczyć w mediach społecznościowych, gdzie jest bardzo aktywna! Iga Krefft ma bardzo oryginalną urodę, a piegi i rude włosy dodają jej dużo uroku. Obserwując jej profil na Instagramie można wywnioskować, że Ula z "M jak miłość" zajmuje się nie tylko aktorstwem, ale też muzyką i to w tej dziedzinie chciałaby się rozwijać. Ma już nawet pseudonim artystyczny - Ofelia Daniels, pod którym występuje z zespołem Daisy and the moon. Zobaczcie, jak bardzo się zmieniła!

