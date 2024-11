„Idź przodem, bracie” to polski hit Netfliksa. Kim jest Konrad Eleryk, gwiazda serialu?

30 października na Netfliksie pojawił się sześcioodcinkowy serial „Idź przodem, bracie”. Produkcja wyreżyserowana przez Macieja Pieprzycę („Jestem mordercą”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”) szybko powędrowała na szczyt rankingu popularności platformy streamingowej w Polsce. Seria opowiada o członku elitarnej jednostki taktycznej, który po przejściu ataku paniki w trakcie ważnej akcji policyjnej musi odejść ze służby. Wkrótce dowiaduje się, że jego ojciec pozostawił po sobie długi. By je spłacić, mężczyzna zostaje ochroniarzem w odzieżowym kompleksie hazardowym.

Nowy serial Netfliksa „Idź przodem, bracie” przyciągnął i zatrzymał widzów m.in. za sprawą odpowiednio dobranej obsady. Główną rolę w serii zagrał Piotr Witkowski („Proceder”), który wcielił się w postać Oskara Gwiazdy. Serialowego przyjaciela bohatera, Sylwka zagrał Konrad Eleryk. Do niedawna jeszcze nieznany aktor szybko zdobył sympatię oglądających.

Duet Eleryka i Witkowskiego mogliśmy oglądać już wcześniej w serialu „Klangor”, do którego scenariusz napisał Kacper Wysocki. Artysta odpowiada także za historię nakręconą w „Idź przodem, bracie”. W nowej serii Netfliksa Eleryk gra szwagra Oskara oraz męża Marty. Jego żonę zagrała Aleksandra Adamska. Oboje byli serialowymi parami też w „Skazanej” i „Pati”.

Z racji na swoje warunki fizyczne Eleryk często bywa obsadzany w rolach mundurowych, osiłków czy przestępców. Sam aktor ma tego świadomość, choć nie ukrywa, że „chciałby robić też inne rzeczy”. Podkreśla jednak, że za każdym razem skupia się również na tym, co dzieje się w głowach jego bohaterów.

O ile praca nad „Pati” była czymś najprzyjemniejszym, co wydarzyło się dotychczas w tej całej mojej karierze, to „Klangor” stanowił największe wyzwanie. Wspaniałe było to, że ktoś mi zaufał w ten sposób i mogłem pokazać się od innej strony – nie w roli tego silnego, który atakuje, tylko tego kruchego, który raczej się broni i jest atakowany. Wiadomo, że zrobił to, co zrobił (przyp. red. – zabił dziecko), ale to po prostu chory człowiek, w pewnym sensie bezbronny wobec tego, kim jest. Pod względem psychologicznym była to moja najcięższa robota, wymagająca uruchomienia w sobie zupełnie innych emocji

– opowiadał w rozmowie z mediami.