Mamy dla Was wyjątkowy zwiastun "Barw szczęścia"! Zobaczycie w nim nie tylko ślub Stefana i Walerii, ale też poznacie nowych bohaterów serialu. A w nadchodzącym sezonie trochę ich będzie. W "Barwach szczęścia" zobaczymy Edytę Herbuś, a także, córkę Jana Englerta - Helenę! Do serialu dołączy też Cezary Żak! Co jeszcze wydarzy się po wakacjach u ulubieńców widzów? Zobaczcie w zwiastunie!

Barwy szczęścia od 22 sierpnia na antenie TVP2 o 20.05.

Helena Englert w Barwach Szczęścia

Ślub Walerii i Stefana w Barwach Szczęścia.

Edyta Herbuś w Barwach szczęścia.