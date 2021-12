Gwiazdy "M jak miłość" już po ślubie! Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz pokazali zdjęcia

Serialowy Olek z " M jak miłość " niedługo już stanie na ślubnym kobiercu. Oczywiście nie na planie produkcji, bo młody Chodakowski wciąż nie wie, którą dziewczynę kocha, ale w realnym życiu. Przypomnijmy, w powakacyjnych odcinkach serialu , Olek odejdzie od Agnieszki i jej córeczki i zacznie spotykać się ze swoją dawną miłością! Romans będzie zagrożony, bo o serce bohatera zacznie walczyć Aneta (Ilona Janyst), która wróci do obsady. W rzeczywistości Maurycy Popiel jest stały w swoich uczuciach i od kilku lat związany z tą samą kobietą. Para ma szykować się do ślubu. Kiedy? Zobaczcie, co więcej wiemy! Maurycy Popiel żeni się Jak czytamy na stronie superseriale.se.pl, Maurycy Popiel szykuje się do ślubu ze swoją ukochaną Izabelą Warykiewicz . Ukochana aktora również jest aktorką. Grała m.in. w "M jak miłość", "Na dobre i na złe" czy w "O mnie się nie martw". Wbrew temu, co mówią różne plotki, para nie poznała się na planie serialu. Miłość Maurycego i Izy narodziła się jeszcze za czasów szkolnych. Od tamtej chwili są nierozłączną parą. Tworzymy związek od siedmiu lat, poznaliśmy się na studiach w krakowskiej PWST. Nieprawdą jest, że nasze uczucie narodziło się na planie "M jak miłość". Ale to, że jesteśmy nierozłączną parą, jest jak najbardziej prawdziwe - powiedział Maurycy Popiel w wywiadzie dla "Tele Tygodnia". Maurycy nie ma Instagrama, ale jego ukochana już tak! Stamtąd możemy się dowiedzieć, że Iza uwielbia sporty zimowe i jest bardzo wygimnastykowana. Warykiewicz wspina się również z Popielem po górach. Co ciekawe, aktorka przyjaźni się z Antkiem Królikowskim ! Swego czasu Iza i Maurycy spędzali nawet wakacje z gwiazdorem i jego byłą...