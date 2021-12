"M jak miłość": Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan zostaną zastąpieni? Nowe twarze w serialu

Sławek Uniatowski skomentował kontrowersyjne doniesienia serwisu pudelek.pl, który powołując się na swoje źródło sugeruje, że aktor ma żal do Barbary Kurdej-Szatan. Artysta też będzie musiał pożegnać się z serialem? Jak wiadomo aktorka straciła pracę w "M jak miłość", gdzie grała razem ze Sławomirem Uniatowskiem. Jak do tej sprawy odnosi się Sławomir Uniatowski? Aktor i muzyk zdradza wprost czy ma żal do Barbary Kurdej-Szatan? Aktorzy mają żal do Barbary Kurdej-Szatan, że przez aferę z jej kontrowersyjnym wpisem stracą pracę? Utrata pracy w TVP to nie jedyne konsekwencje, na jakie jest narażona Barbara Kurdej-Szatan po głośnym wpisie na temat Straży Granicznej i sytuacji, jaka ma miejsce na polsko-białoruskiej granicy. Jak wiadomo prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znieważenia funkcjonariuszy , a do sieci Play, z którą aktorka współpracuje płyną skargi od klientów. Teraz pudelek.pl poinformował, że ze zwolnienia Barbary Kurdej-Sztan niezadowoleni są aktorzy, z którymi grała. Chodzi o Sławomira Uniatowskiego i Mateusza Damięckiego. Sławek już wcześniej ciągle wydzwaniał do produkcji i pytał zaniepokojony, kiedy wróci na plan. Nie grał już od kilku miesięcy, bo w kalendarzówce nie było jego serialowej dziewczyny, którą grała Kurdej-Szatan - donosi źródło serwisu pudelek.pl Zapytaliśmy Sławka Uniatowskiego, jak odnosi się do sytuacji zniknięcia Barbary Kurdej-Szatan z "M jak miłość" . Artysta szczerze odpowiedział, że nie wie jeszcze, jak potoczą się losy jego serialowej postaci. Ma żal do aktorki? - Bardzo lubimy się z Baśką, więc żadnego żalu do siebie nie mamy. Nie wiem jeszcze,. jak poprowadzony zostanie mój wątek. Kilkukrotnie znikałem z...