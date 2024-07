Już jest nowy zwiastun 7. sezonu serialu "Gra o Tron". Premiera nowego sezonu serialu HBO dopiero 16 lipca 2017, ale stacja już podsyca ciekawość. Jak?

Jon, Daenerys i Cersei – troje władców roszczących sobie największe prawa do Westeros. W zwiastunie to właśnie oni dumnie zmierzają, by zająć swoje pozycje przed finałowym starciem. Widzimy ich długi spacer, ale obserwuje ich ktoś jeszcze, swego rodzaju czwarty król. Czy przyłączy się do ludzkiej wojny?

W tle słyszymy cover utworu z lat osiemdziesiątych Jamesa, pt „Sit Down”.

Na ekranie w 7. sezonie "Gry o Tron" pojawią się Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke, Aidan Gillen, Kit Harington, Diana Rigg, Sophie Turner i Maisie Williams.

Czekacie na ten serial?

