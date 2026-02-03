W 1907 odcinku serialu „M jak miłość” rozegrają się jedne z najbardziej dramatycznych scen w historii produkcji. Franka Zduńska, grana przez Dominikę Kachlik, umrze w wyniku pęknięcia tętniaka aorty. Tragiczne wydarzenia rozegrają się w szpitalu, tuż przed planowanym zabiegiem. Pęknięcie tętniaka nastąpi niespodziewanie, jeszcze przed operacją, co sprawi, że lekarze nie zdążą uratować bohaterki. To zdanie wymówi jako ostatnie!

Franka w "M jak miłość" przed śmiercią powie tylko te słowa!

To nieoczekiwane zakończenie wątku Franki jest jednocześnie finałem wieloletniej obecności Dominiki Kachlik w serialu. Aktorka żegna się z „M jak miłość” po sześciu latach, a jej postać zniknie z produkcji na zawsze. Widzowie byli niepocieszeni i mieli nadzieję, że produkcja zastąpi Kachlik inną aktorką, ale tak się nie stało.

W 1907 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami dramatycznego pogorszenia stanu zdrowia Franki, która nie zdąży trafić na stół operacyjny. To wszystko będzie działo się błyskawicznie i to tuż po wyjściu Pawła, Marysi i Antosia. Franka nagle źle się poczuje, a do jej sali wbiegnie pielęgniarka:

Bardzo źle się czuję. Boli mnie - powie Franka po tym, jak pielęgniarka wbiegnie do jej sali.

Pielęgniarka zdąży jeszcze zapytać o miejsce bólu i natychmiast wezwie lekarza, ale sytuacja będzie już krytyczna. Franka wykrztusi tylko:

Tutaj

Mimo szybkiej reakcji, podczas operacji serce Franki się zatrzymuje. Lekarze podejmują dramatyczną walkę o życie bohaterki, ale nie udaje się jej uratować. Franka umiera na stole operacyjnym, co staje się ogromnym ciosem dla jej najbliższych.

Tracimy ją! Cholera jasna, skalpel! Szybko! Zatrzymanie akcji serca... - usłyszymy jeszcze z sali operacyjnej jak informuje serwis superseriale.se.pl

Reakcje bliskich Franki na jej śmierć

Po zakończonej operacji lekarz przekazuje najbliższym Franki, czyli Pawłowi, Marysi, Piotrkowi i Kindze tragiczną wiadomość. Śmierć Franki wstrząsa całą rodziną Zduńskich. Paweł zostaje wdowcem i samotnym ojcem, co całkowicie zmienia jego życie.

Odejście Franki ma ogromny wpływ również na Marysię, która zgodnie z obietnicą złożoną bohaterce, ma zająć się małym Antosiem. To dopiero początek żałoby w "M jak miłość" Paweł po miesiącu zdecyduje się na szokujący krok i wywoła pożar w domu, który mieli wspólnie z Franką budować.

